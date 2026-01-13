Компанії Apple та Google офіційно оголосили про багаторічну співпрацю, яка змінить принципи роботи штучного інтелекту в iPhone та інших пристроях Apple.

Згідно з угодою, нове покоління моделей Apple Foundation Models базуватиметься на технологіях Google Gemini та її хмарних рішеннях.

Вартість цієї партнерської угоди оцінюють у приблизно $1 млрд на рік. Вона передбачає не лише використання інтелектуальних моделей, а й глибоку технічну підтримку та спільну інтеграцію систем у продукти Apple.

Що зміниться для користувачів та Siri

Головним результатом співпраці стане радикальне оновлення голосового асистента Siri. Завдяки моделі Gemini, яка налічує 1,2 трлн параметрів, Siri зможе:

набагато точніше розуміти контекст розмови;

якісно узагальнювати великі обсяги інформації;

виконувати складні команди, що складаються з кількох кроків.

Очікується, що оновлена Siri з’явиться навесні 2026 року разом із виходом операційної системи iOS 26.4. Попри потужність Gemini, частину функцій Apple продовжуватиме виконувати на базі власних розробок.

Конфіденційність та технічні особливості

Apple наголошує, що співпраця з Google не змінить стандартів приватності. Обробка даних відбуватиметься безпосередньо на пристроях користувачів та через систему Private Cloud Compute на захищених серверах Apple. Таким чином, особиста інформація не потраплятиме до Google.

Цікаво, що Google виступатиме технічним партнером за лаштунками – угоду не планують широко рекламувати, як це було з пошуковиком у Safari.

Крім того, Apple розглядає це партнерство як тимчасове, оскільки вже розробляє власну хмарну модель на 1 трлн параметрів, яку планує запустити наступного року для заміни Gemini.

Джерело : Google