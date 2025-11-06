Apple планує масштабне оновлення Siri й готує для цього угоду з Google вартістю близько $1 млрд на рік.

Йдеться не лише про використання моделі штучного інтелекту Gemini, а й про технічну підтримку та спільну інтеграцію технології у продукти Apple.

Угода на $1 млрд – що відомо

Модель Gemini з 1,2 трлн параметрів стане основою нової версії голосового асистента.

Завдяки цій системі Siri зможе точніше аналізувати контекст, узагальнювати інформацію і виконувати складні багатокрокові команди. Частину функцій Apple залишить на власних моделях.

Система працюватиме на захищених серверах корпорації, тому особисті дані користувачів не передаватимуться до Google. Оновлена Siri очікується навесні 2026 року разом з iOS 26.4.

Реакція ринку та плани

Після новини акції Alphabet зросли на 3,2% до $286,42, а Apple – майже на 1% до $271,70. Угоду не планують публічно рекламувати: Google стане технічним партнером “за лаштунками”, на відміну від угоди про пошук у Safari.

Apple розглядає співпрацю як тимчасову. Компанія розробляє власну хмарну модель на 1 трлн параметрів, яку хоче запустити вже наступного року, щоб у майбутньому замінити нею Gemini.

Через заборону сервісів Google у Китаї локальна версія Siri не використовуватиме Gemini. Там Apple планує застосовувати власні моделі разом із фільтром від Alibaba і розглядає можливу співпрацю з Baidu.

Джерело : Bloomberg

