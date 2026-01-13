Основатель SpaceX Илон Маск заявил о намерении воплотить в реальность идеи вселенной Стар Трек. В частности, речь идет о концепции Академии Звездного флота.

Во время выступления на космической площадке Starbase в Техасе миллиардер поразмышлял о будущих масштабных межпланетных экспедициях.

По словам Маска, главная цель SpaceX заключается в том, чтобы научная фантастика постепенно превращалась в научный факт, а полеты в космос стали массовыми.

Маск о будущих межзвездных полетах

Во время выступления Илон Маск заявил, что в будущем человечество будет иметь большие пилотируемые космические корабли, способные доставлять людей на Луну и другие планеты, а впоследствии – за пределы Солнечной системы.

Он отметил, что SpaceX стремится создавать масштабные космические корабли с большими экипажами, которые будут отправляться в места, где люди еще никогда не были, включая далекие звездные системы. Также миллиардер не исключил, что во время таких путешествий могут быть обнаружены потенциальные следы внеземных цивилизаций.

Выступление Маска состоялось за несколько дней до премьеры сериала Стар Трек: Академия Звездного флота на стриминговой платформе Paramount+. В своей речи он использовал образы и идеи франшизы, в частности концепцию Звездного флота и специализированной академии.

Starbase как город и производственный центр SpaceX

Во время выступления Илон Маск отдельно остановился на Starbase, который, по его словам, в настоящее время имеет юридически оформленный статус города, созданного практически с нуля вокруг производства ракетной техники.

Он подчеркнул, что эта площадка является крупным производственным комплексом и играет важную роль в промышленном потенциале США.

Маск также отметил, что территория Starbase расположена вдоль общественной трассы и остается открытой для посещения, поэтому желающие могут увидеть ракетную инфраструктуру SpaceX без специальных разрешений.

Источник : TheWrap