Засновник SpaceX Ілон Маск заявив про намір зробити ідеї всесвіту Стар Трек реальністю. Зокрема йдеться про концепцію Академії Зоряного флоту.

Під час виступу на космічному майданчику Starbase у Техасі мільярдер поміркував про майбутні масштабних міжпланетні експедиції.

За словами Маска, головна мета SpaceX полягає в тому, щоб наукова фантастика поступово перетворювалася на науковий факт, а польоти у космос стали масовими.

Зараз дивляться

Маск про майбутні міжзоряні польоти

Під час виступу Ілон Маск заявив, що у майбутньому людство матиме великі пілотовані космічні кораблі, здатні доставляти людей на Місяць та інші планети, а згодом – за межі Сонячної системи.

Він зазначив, що SpaceX прагне створювати масштабні космічні кораблі з великими екіпажами, які вирушатимуть у місця, де люди ще ніколи не були, включно з далекими зоряними системами. Також мільярдер не виключив, що під час таких подорожей можуть бути виявлені потенційні сліди позаземних цивілізацій.

Виступ Маска відбувся за кілька днів до прем’єри серіалу Стар Трек: Академія Зоряного флоту на стримінговій платформі Paramount+. У своїй промові він використав образи та ідеї франшизи, зокрема концепцію Зоряного флоту та спеціалізованої академії.

Starbase як місто і виробничий центр SpaceX

Під час виступу Ілон Маск окремо зупинився на Starbase, що, за його словами, нині має юридично оформлений статус міста, яке створили практично з нуля навколо виробництва ракетної техніки.

Він наголосив, що цей майданчик є великим виробничим комплексом і відіграє важливу роль у промисловому потенціалі США.

Маск також зазначив, що територія Starbase розташована вздовж публічної траси й залишається відкритою для відвідування, тож охочі можуть побачити ракетну інфраструктуру SpaceX без спеціальних дозволів.

Джерело : TheWrap