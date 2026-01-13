Ілон Маск хоче втілити в життя ідеї Стар Треку: що планує мільярдер
- SpaceX прагне перетворити наукову фантастику на науковий факт.
- Серед концепцій – Академія Зоряного флоту як частина майбутніх космічних подорожей.
Засновник SpaceX Ілон Маск заявив про намір зробити ідеї всесвіту Стар Трек реальністю. Зокрема йдеться про концепцію Академії Зоряного флоту.
Під час виступу на космічному майданчику Starbase у Техасі мільярдер поміркував про майбутні масштабних міжпланетні експедиції.
За словами Маска, головна мета SpaceX полягає в тому, щоб наукова фантастика поступово перетворювалася на науковий факт, а польоти у космос стали масовими.
Маск про майбутні міжзоряні польоти
Під час виступу Ілон Маск заявив, що у майбутньому людство матиме великі пілотовані космічні кораблі, здатні доставляти людей на Місяць та інші планети, а згодом – за межі Сонячної системи.
Він зазначив, що SpaceX прагне створювати масштабні космічні кораблі з великими екіпажами, які вирушатимуть у місця, де люди ще ніколи не були, включно з далекими зоряними системами. Також мільярдер не виключив, що під час таких подорожей можуть бути виявлені потенційні сліди позаземних цивілізацій.
Виступ Маска відбувся за кілька днів до прем’єри серіалу Стар Трек: Академія Зоряного флоту на стримінговій платформі Paramount+. У своїй промові він використав образи та ідеї франшизи, зокрема концепцію Зоряного флоту та спеціалізованої академії.
Starbase як місто і виробничий центр SpaceX
Під час виступу Ілон Маск окремо зупинився на Starbase, що, за його словами, нині має юридично оформлений статус міста, яке створили практично з нуля навколо виробництва ракетної техніки.
Він наголосив, що цей майданчик є великим виробничим комплексом і відіграє важливу роль у промисловому потенціалі США.
Маск також зазначив, що територія Starbase розташована вздовж публічної траси й залишається відкритою для відвідування, тож охочі можуть побачити ракетну інфраструктуру SpaceX без спеціальних дозволів.