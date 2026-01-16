Twitter не работает: на платформе X произошел сбой по всему миру
Соцсеть X потерпела очередной масштабный сбой в пятницу, 16 января. Платформа, ранее известная как Twitter, временно перестала работать для пользователей в разных странах мира.
Об этом, в частности, свидетельствуют данные с сайта Downdetector.
Сбой в соцсети X 16 января 2026 — что известно
Сайт и мобильные приложения X не загружаются вообще — вместо ленты пользователи видят пустой экран с сообщением об ошибке.
Обычно во время технических проблем X может открываться, но не показывать посты. На этот раз ситуация более серьезная — платформа не загружается полностью.
Сервис мониторинга Down Detector зафиксировал резкий всплеск жалоб около 16:00 по киевскому времени.
Проблемы по всему миру
Сбой коснулся всех основных способов доступа к X — как через веб-версию, так и через мобильные приложения. Пользователи массово сообщают о невозможности просмотра ленты и любой активности на платформе.
Это уже второй серьезный технический инцидент на X за последнюю неделю. Оба сбоя произошли на фоне громкой критики платформы и ее чат-бота Grok, которого обвиняют в создании жестокого и оскорбительного контента, в частности в отношении женщин и детей.
Официальных комментариев от компании о причинах очередного сбоя на момент публикации не было.