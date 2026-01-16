Соцмережа X зазнала чергового масштабного збою у пʼятницю, 16 січня. Платформа, раніше відома як Twitter, тимчасово перестала працювати для користувачів у різних країнах світу.

Про це, зокрема, свідчать дані з сайту Downdetector.

Збій в соцмережі X 16 січня 2026 – що відомо

Сайт і мобільні застосунки X не завантажуються взагалі – замість стрічки користувачі бачать порожній екран з повідомленням про помилку.

Зараз дивляться

Зазвичай під час технічних проблем X може відкриватися, але не показувати пости. Цього разу ситуація серйозніша — платформа не завантажується повністю.

Сервіс моніторингу Down Detector зафіксував різкий сплеск скарг близько 16:00 за київським часом.

Проблеми по всьому світу

Збій торкнувся всіх основних способів доступу до X – як через вебверсію, так і через мобільні застосунки. Користувачі масово повідомkz.nmпро неможливість перегляду стрічки та будь-якої активності на платформі.

Це вже другий серйозний технічний інцидент на X за останній тиждень. Обидва збої сталися на тлі гучної критики платформи та її чат-бота Grok, якого звинувачують у створенні жорстокого й образливого контенту, зокрема щодо жінок і дітей.

Офіційних коментарів від компанії щодо причин чергового збою на момент публікації не було.

Джерело : Independent

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.