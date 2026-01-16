Twitter не працює: на платформі X стався збій по всьому світу
Соцмережа X зазнала чергового масштабного збою у пʼятницю, 16 січня. Платформа, раніше відома як Twitter, тимчасово перестала працювати для користувачів у різних країнах світу.
Про це, зокрема, свідчать дані з сайту Downdetector.
Збій в соцмережі X 16 січня 2026 – що відомо
Сайт і мобільні застосунки X не завантажуються взагалі – замість стрічки користувачі бачать порожній екран з повідомленням про помилку.
Зазвичай під час технічних проблем X може відкриватися, але не показувати пости. Цього разу ситуація серйозніша — платформа не завантажується повністю.
Сервіс моніторингу Down Detector зафіксував різкий сплеск скарг близько 16:00 за київським часом.
Проблеми по всьому світу
Збій торкнувся всіх основних способів доступу до X – як через вебверсію, так і через мобільні застосунки. Користувачі масово повідомkz.nmпро неможливість перегляду стрічки та будь-якої активності на платформі.
Це вже другий серйозний технічний інцидент на X за останній тиждень. Обидва збої сталися на тлі гучної критики платформи та її чат-бота Grok, якого звинувачують у створенні жорстокого й образливого контенту, зокрема щодо жінок і дітей.
Офіційних коментарів від компанії щодо причин чергового збою на момент публікації не було.