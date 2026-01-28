Сегодня, 28 января, география 5G в Украине официально расширилась. Вторым пунктом после Львова, где несколько недель назад начали тестирование технологии, стала Бородянка.

О запуске сети сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Как работает 5G в Бородянке

Сейчас пилот охватывает центральную часть поселка. Тестирование позволит проверить, как современная связь работает на базе восстановленной телеком-инфраструктуры.

Кроме того, отдельные зоны 5G могут развертывать по запросам бизнеса – государство обещает содействовать таким инициативам.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, восстановление Бородянки касается не только скоростного интернета.

– Продолжается работа над системой “безопасного города” с видеонаблюдением и современным освещением. Вводится современный общественный транспорт – на солнечной энергии. Бородянка может стать одной из первых общин в Украине с полноценными Smart City-решениями – от интеллектуального освещения до систем безопасности и управления транспортом, – отметил Кулеба.

Сейчас в поселке уже восстановили более 600 объектов, а параллельно строят еще 9 новых многоэтажек, которые сдадут до конца года.

Где появится 5G дальше

После успешных тестов и согласования с Генштабом и Воздушными Силами ВСУ 5G планируют запустить в других крупных городах. Следующий в очереди на тестирование – Харьков, далее – Киев и Одесса.

Сам пилотный проект продлится до декабря 2026 года. За это время специалисты должны проверить, не мешает ли 5G-оборудование военным системам связи, а мобильные операторы смогут оценить реальный спрос.

Государство же использует этот опыт, чтобы подготовить условия лицензий и цены на частоты для будущих аукционов.

