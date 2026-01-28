В Україні розширюють 5G: після Львова технологію запустили в Бородянці
- Бородянка стала другим пунктом після Львова, де тестують зв’язок п’ятого покоління.
- Пілот охоплює центральну частину селища, окремі зони можуть з’являтися за запитами бізнесу.
- Тестування триватиме до грудня 2026 року і має показати, чи готова мережа до масштабування.
Сьогодні, 28 січня, географія 5G в Україні офіційно розширилася. Другим пунктом після Львова, де кілька тижнів тому почали тестування технології, стала Бородянка.
Про запуск мережі повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Як працює 5G у Бородянці
Наразі пілот охоплює центральну частину селища. Тестування дозволить перевірити, як сучасний зв’язок працює на базі відновленої телеком-інфраструктури.
Окрім того, окремі зони 5G можуть розгортати за запитами бізнесу – держава обіцяє сприяти таким ініціативам.
За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, відновлення Бородянки стосується не лише швидкісного інтернету.
– Триває робота над системою “безпечного міста” з відеоспостереженням та сучасним освітленням. Запроваджується сучасний громадський транспорт – на сонячній енергії. Бородянка може стати однією з перших громад в Україні з повноцінними Smart City-рішеннями – від інтелектуального освітлення до систем безпеки й управління транспортом, – зазначив Кулеба.
Зараз у селищі вже відновили понад 600 об’єктів, а паралельно будують ще 9 нових багатоповерхівок, які здадуть до кінця року.
Де з’явиться 5G далі
Після успішних тестів та погодження з Генштабом та Повітряними Силами ЗСУ 5G планують запустити в інших великих містах. Наступний у черзі на тестування – Харків, далі – Київ та Одеса.
Сам пілотний проєкт триватиме до грудня 2026 року. За цей час фахівці мають перевірити, чи не заважає 5G-обладнання військовим системам зв’язку, а мобільні оператори зможуть оцінити реальний попит.
Держава ж використає цей досвід, щоб підготувати умови ліцензій та ціни на частоти для майбутніх аукціонів.