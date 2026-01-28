Сьогодні, 28 січня, географія 5G в Україні офіційно розширилася. Другим пунктом після Львова, де кілька тижнів тому почали тестування технології, стала Бородянка.

Про запуск мережі повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Як працює 5G у Бородянці

Наразі пілот охоплює центральну частину селища. Тестування дозволить перевірити, як сучасний зв’язок працює на базі відновленої телеком-інфраструктури.

Окрім того, окремі зони 5G можуть розгортати за запитами бізнесу – держава обіцяє сприяти таким ініціативам.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, відновлення Бородянки стосується не лише швидкісного інтернету.

– Триває робота над системою “безпечного міста” з відеоспостереженням та сучасним освітленням. Запроваджується сучасний громадський транспорт – на сонячній енергії. Бородянка може стати однією з перших громад в Україні з повноцінними Smart City-рішеннями – від інтелектуального освітлення до систем безпеки й управління транспортом, – зазначив Кулеба.

Зараз у селищі вже відновили понад 600 об’єктів, а паралельно будують ще 9 нових багатоповерхівок, які здадуть до кінця року.

Де з’явиться 5G далі

Після успішних тестів та погодження з Генштабом та Повітряними Силами ЗСУ 5G планують запустити в інших великих містах. Наступний у черзі на тестування – Харків, далі – Київ та Одеса.

Сам пілотний проєкт триватиме до грудня 2026 року. За цей час фахівці мають перевірити, чи не заважає 5G-обладнання військовим системам зв’язку, а мобільні оператори зможуть оцінити реальний попит.

Держава ж використає цей досвід, щоб підготувати умови ліцензій та ціни на частоти для майбутніх аукціонів.

