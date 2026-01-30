Компания Meta Platforms на следующей неделе окажется на скамье подсудимых в штате Нью-Мексико.

Это первый случай, когда дело против техгиганта о сексуальной эксплуатации детей и подростков будет рассматривать суд присяжных.

В чем обвиняют компанию Meta

Meta обвиняют в том, что она не только не защитила несовершеннолетних, но и получала прибыль от опасного контента.

Иск подал генеральный прокурор штата Рауль Торрез, который утверждает, что платформы Facebook, Instagram и WhatsApp способствовали распространению незаконного контента и позволяли злоумышленникам беспрепятственно контактировать с детьми.

Судебное разбирательство в Санта-Фе начнется в понедельник с отбора присяжных и продлится около двух месяцев. Расследование основано на результатах секретной операции под названием MetaPhile, проведенной в 2023 году.

Следователи создали аккаунты, выдавая себя за подростков до 14 лет, после чего начали получать материалы сексуального характера от взрослых пользователей.

Штат Нью-Мексико подчеркивает, что Meta сознательно разработала свои сервисы так, чтобы вызвать зависимость. Функции типа бесконечной ленты и автосоздания видео удерживают детей на сайте, что приводит к депрессии и тревожности.

Отдельным пунктом обвинения является использование чат-ботов с искусственным интеллектом, которые, согласно внутренним отчетам, могли вести романтические беседы с несовершеннолетними.

Позиция Meta и юридические споры

В Meta все обвинения отвергают и называют аргументы прокуратуры сенсационными и вырванными из контекста.

Представители компании заявляют о многолетнем сотрудничестве с экспертами и правоохранительными органами для совершенствования систем безопасности.

Основная стратегия защиты Meta основана на Секции 230 федерального закона США, которая освобождает веб-сайты от ответственности за контент, созданный пользователями.

Техгигант настаивает, что его алгоритмы только помогают распространять информацию, а не создают угрозы напрямую.

Однако сторона обвинения готовится представить документы и свидетельства, собранные за два года расследования, чтобы доказать обратное.

Давление на социальные платформы

Этот процесс является частью глобальной волны юридического давления на социальные сети.

Meta уже сталкивается с тысячами исков, где ее обвиняют в преднамеренном проектировании продуктов, наносящих вред психике молодежи.

Аналогичные судебные дела уже рассматриваются в других штатах, в частности в Лос-Анджелесе, где фигурантом также является Google.

Власти Нью-Мексико стремятся не только к денежной компенсации, но и к судебному приказу, который заставит Meta кардинально изменить систему верификации возраста и внедрить действенные инструменты защиты для детей.

Источник : Reuters

