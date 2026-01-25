Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc., обвинив компанию в распространении ложной информации о конфиденциальности и безопасности WhatsApp.

Иск был подан в окружной суд США в Сан-Франциско в пятницу, 23 января. В нем утверждается, что, несмотря на заявления компании о сквозном шифровании, которое делает сообщения доступными только отправителю и получателю, Meta и WhatsApp “хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем частным чатам пользователей”.

Компании и их руководство обвиняют в мошенничестве в отношении миллиардов пользователей WhatsApp по всему миру. В группу истцов входят граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки.

В жалобе упоминаются “информаторы”, которые помогли раскрыть эту информацию, хотя не объясняется, кто они. Адвокаты истцов просят суд утвердить коллективный иск.

Реакция Meta

Представитель Meta назвал иск “безосновательным” и заявил, что компания “будет добиваться санкций против адвокатов истцов”.

— Любые утверждения о том, что сообщения WhatsApp не зашифрованы, являются категорически ложными и абсурдными. WhatsApp уже десять лет использует сквозное шифрование по протоколу Signal. Этот иск является безосновательной выдумкой, — заявил Энди Стоун, представитель компании Meta, которая приобрела WhatsApp в 2014 году.

Источник : Bloomberg

