Компанія Meta Platforms наступного тижня опиниться на лаві підсудних у штаті Нью-Мексико.

Це перший випадок, коли справу проти техгіганта щодо сексуальної експлуатації дітей та підлітків розглядатиме суд присяжних.

Що закидають компанії Meta

Meta звинувачують у тому, що вона не лише не захистила неповнолітніх, а й отримувала прибуток від небезпечного контенту.

Позов подав генпрокурор штату Рауль Торрез, який стверджує, що платформи Facebook, Instagram та WhatsApp сприяли розповсюдженню незаконного контенту та дозволяли зловмисникам безперешкодно контактувати з дітьми.

Судовий розгляд у Санта-Фе розпочнеться в понеділок із відбору присяжних і триватиме близько двох місяців. Розслідування ґрунтується на результатах таємної операції під назвою MetaPhile, проведеної у 2023 році.

Слідчі створили акаунти, видаючи себе за підлітків до 14 років, після чого почали отримувати матеріали сексуального характеру від дорослих користувачів.

Штат Нью-Мексико наголошує, що Meta свідомо розробила свої сервіси так, щоб викликати залежність. Функції на кшталт нескінченної стрічки та автоспівтворення відео утримують дітей на сайті, що призводить до депресії та тривожності.

Окремим пунктом звинувачення є використання чат-ботів зі штучним інтелектом, які, згідно з внутрішніми звітами, могли вести романтичні бесіди з неповнолітніми.

Позиція Meta та юридичні суперечки

У Meta всі звинувачення відкидають і називають аргументи прокуратури сенсаційними та вирваними з контексту.

Представники компанії заявляють про багаторічну співпрацю з експертами та правоохоронцями для вдосконалення систем безпеки.

Основна стратегія захисту Meta базується на Секції 230 федерального закону США, яка звільняє вебсайти від відповідальності за контент, створений користувачами.

Техгігант наполягає, що його алгоритми лише допомагають розповсюджувати інформацію, а не створюють загрози безпосередньо.

Проте сторона обвинувачення готується представити документи та свідчення, зібрані за два роки розслідування, щоб довести протилежне.

Тиск на соціальні платформи

Цей процес є частиною глобальної хвилі юридичного тиску на соціальні мережі.

Meta вже стикається з тисячами позовів, де її звинувачують у навмисному проєктуванні продуктів, що шкодять психіці молоді.

Аналогічні судові справи вже розглядаються в інших штатах, зокрема в Лос-Анджелесі, де фігурантом також є Google.

Влада Нью-Мексико прагне не лише грошової компенсації, а й судового наказу, який змусить Meta кардинально змінити систему верифікації віку та впровадити дієві інструменти захисту для дітей.

Джерело : Reuters

