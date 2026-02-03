Илон Маск объявил о покупке своего стартапа в области искусственного интеллекта xAI аэрокосмической корпорацией SpaceX, которую он сам и основал.

Эта сделка объединяет амбиции миллиардера в космосе и ИТ, создавая единую структуру из разработчика ракет и спутников и создателя чат-бота Grok.

По данным источников, знакомых с деталями транзакции, стоимость SpaceX в рамках сделки оценивают в $1 трлн, а xAI – в $250 млрд.

Детали рекордной сделки SpaceX и xAI

Эта покупка стала крупнейшей сделкой поглощения в истории мирового бизнеса. Она побила рекорд 25-летней давности, когда в 2000 году компания Vodafone приобрела немецкую Mannesmann за $203 млрд.

Инвесторы xAI получат 0,1433 акции SpaceX за каждую свою акцию. Кроме того, некоторые топ-менеджеры xAI могут выбрать денежные выплаты вместо ценных бумаг из расчета 75,46 доллара за акцию.

После слияния ожидаемая цена одной акции объединенной компании составит около $527.

Маск отметил, что этот шаг открывает новый этап в развитии обеих компаний, позволяя использовать возможности искусственного интеллекта для масштабного исследования Вселенной и усиления космической миссии SpaceX.

Конкуренция с другими техгигантами

Слияние может значительно усилить позиции SpaceX в развитии собственных дата-центров.

Также компания сможет более эффективно конкурировать с такими гигантами, как Google, Meta, Amazon и OpenAI, чьи основные расходы сейчас сосредоточены на чипах и энергии для искусственного интеллекта.

Это решение еще сильнее укрепляет бизнес-империю Маска, которую некоторые аналитики уже окрестили Маскономией. В нее уже входят автомобильный гигант Tesla, нейротехнологическая компания Neuralink, фирма по строительству туннелей The Boring Company и социальная сеть X, которую Маск ранее присоединил к xAI через обмен акциями.

Риски и проверки со стороны регуляторов

Несмотря на масштабный успех, сделка может вызвать серьезные вопросы у регуляторов и инвесторов из-за потенциального конфликта интересов.

Поскольку Илон Маск одновременно руководит несколькими крупными фирмами, возникают риски в отношении прозрачности перемещения инженеров, патентов и контрактов между различными юридическими лицами.

Кроме того, SpaceX владеет многомиллиардными контрактами с NASA, Министерством обороны США и разведывательными агентствами, которые имеют право проверять подобные слияния на предмет угрозы национальной безопасности.

На фоне этих событий эксперты напоминают, что SpaceX готовится к масштабному публичному размещению акций уже в этом году, что может поднять рыночную стоимость компании до уровня более $1,5 трлн.

Источник : Reuters

