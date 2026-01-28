Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска готується до проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO), яке може стати однією з найгучніших фінансових подій десятиліття.

За інформацією видання Financial Times, вихід на біржу може припасти на червень 2026 року. Компанія має на меті залучити до $50 млрд, що дозволить оцінити саму SpaceX приблизно у $1,5 трлн.

Якщо плани втіляться в реальність, цей лістинг за масштабом майже вдвічі перевершить попередній світовий рекорд, встановлений нафтовим гігантом Saudi Aramco.

IPO для SpaceX та магія цифр

Вибір дати для такої масштабної події має і символічний вимір. Адже можливий вихід на ринок у середині червня цього року збігається з періодом параду планет, а також із днем народження засновника SpaceX Ілона Маска.

Раніше мільярдер неодноразово заявляв, що компанія залишатиметься приватною якомога довше, проте зростання оцінки SpaceX та успіх проєкту Starlink, за словами співрозмовників видання, могли вплинути на зміну підходу.

Фінансовий директор компанії Брет Джонсен із грудня проводить переговори та онлайн-зустрічі з чинними інвесторами, обговорюючи можливість переходу до статусу публічної компанії.

Наразі SpaceX підбирає чотири інвестиційні банки з Волл-стрит, які можуть відіграти ключову роль у підготовці до IPO.

Нова ера для техноринку

Аналітики зазначають, що 2026 рік може стати періодом масштабних публічних розміщень у США. Поряд зі SpaceX до потенційних кандидатів на IPO також відносять компанії у сфері штучного інтелекту, зокрема OpenAI та Anthropic.

Після кількох років спаду американський ринок залучення капіталу поступово оживає. Космічні технології при цьому залишаються закритим, але привабливим для інвесторів сектором із високими темпами розвитку.

