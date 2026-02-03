Ілон Маск оголосив про купівлю свого стартапу в галузі штучного інтелекту xAI аерокосмічною корпорацією SpaceX, яку ж сам і заснував.

Ця угода об’єднує амбіції мільярдера в космосі та ІТ, створюючи єдину структуру з розробника ракет і супутників та творця чат-бота Grok.

За даними джерел, знайомих із деталями транзакції, вартість SpaceX у межах угоди оцінюють в $1 трлн, а xAI – у $250 млрд.

Деталі рекордної угоди SpaceX і xAI

Ця купівля стала найбільшою угодою з поглинання в історії світового бізнесу. Вона побила рекорд 25-річної давнини, коли у 2000 році компанія Vodafone придбала німецьку Mannesmann за $203 млрд.

Інвестори xAI отримають 0,1433 акції SpaceX за кожну свою акцію. Крім того, деякі топменеджери xAI можуть обрати грошові виплати замість цінних паперів з розрахунку 75,46 долара за акцію.

Після злиття очікувана ціна однієї акції об’єднаної компанії становитиме близько $527.

Маск зазначив, що цей крок відкриває новий етап у розвитку обох компаній, дозволяючи використовувати можливості штучного інтелекту для масштабного дослідження Всесвіту та посилення космічної місії SpaceX.

Конкуренція з іншими техгігантами

Злиття може значно посилити позиції SpaceX у розбудові власних дата-центрів.

Також компанія зможе ефективніше конкурувати з такими гігантами, як Google, Meta, Amazon та OpenAI, чиї основні витрати зараз зосереджені на чипах та енергії для штучного інтелекту.

Це рішення ще сильніше зміцнює бізнес-імперію Маска, яку дехто з аналітиків вже охрестив Маскономією. До неї вже входять автомобільний гігант Tesla, нейротехнологічна компанія Neuralink, фірма з будівництва тунелів The Boring Company та соціальна мережа X, яку Маск раніше приєднав до xAI через обмін акціями.

Ризики та перевірки з боку регуляторів

Попри масштабний успіх, угода може викликати серйозні запитання в регуляторів та інвесторів через потенційний конфлікт інтересів.

Оскільки Ілон Маск одночасно керує кількома великими фірмами, виникають ризики щодо прозорості переміщення інженерів, патентів та контрактів між різними юридичними особами.

Крім того, SpaceX володіє багатомільярдними контрактами з NASA, Міністерством оборони США та розвідувальними агентствами, які мають право перевіряти подібні злиття на предмет загрози національній безпеці.

На тлі цих подій експерти нагадують, що SpaceX готується до масштабного публічного розміщення акцій вже цього року, що може підняти ринкову вартість компанії до рівня понад $1,5 трлн.

Джерело : Reuters

