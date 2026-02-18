Россияне массово жалуются на проблемы с обновлением Linux – в стране-агрессоре частично исчез доступ к международным серверам, через которые загружается система. Перебои продолжаются уже около недели.

Об этом пишут российские профильные ресурсы и участники IT-сообществ. По их словам, обновления не загружаются, соединение обрывается, а доступ к отдельным техническим сайтам работает только через иностранные IP-адреса.

В РФ возникли перебои с обновлением Linux

Пользователи описывают похожую ситуацию: сайты для загрузки обновлений Linux не открываются, система не получает новые версии ядра, соединение через HTTPS обрывается.

Сейчас смотрят

В то же время у части провайдеров доступ частично сохраняется через IPv6, а после смены IP-адреса на зарубежный ресурсы работают без ограничений.

Также в ряде случаев главные страницы сайтов открываются, но сервисы обновления – нет. Это может свидетельствовать о фильтрации отдельных IP-диапазонов или типов трафика.

Российские медиа также утверждают, что трудности возникли у разработчиков так называемых отечественных операционных систем – Astra Linux, РЕД ОС и Alt Linux. По их данным, для получения обновлений инженерам приходится использовать средства обхода ограничений.

Кроме того, сообщается о перебоях с доступом к сайтам с курсами по Python и техническими библиотеками для Linux.

Что стало причиной

В российской IT-среде предполагают, что причиной могут быть новые алгоритмы фильтрации трафика. Речь идет о технических средствах контроля, установленных на сетях операторов связи и управляемых Роскомнадзором.

По одной из версий, во время очередного усиления ограничений в отношении Telegram могли быть заблокированы IP-диапазоны или инфраструктура, через которую распространяются обновления Linux. В результате под ограничения могли попасть и вполне легальные для России технические ресурсы.

Linux в РФ используется в серверных системах, телеком-оборудовании, промышленной автоматизации и большинстве российских операционных систем из реестра отечественного ПО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.