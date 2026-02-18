Росіяни масово скаржаться на проблеми з оновленням Linux – у країні-агресорі частково зник доступ до міжнародних серверів, через які завантажується система. Перебої тривають уже близько тижня.

Про це пишуть російські профільні ресурси та учасники IT-спільнот. За їхніми словами, оновлення не завантажуються, з’єднання обривається, а доступ до окремих технічних сайтів працює лише через іноземні IP-адреси.

У РФ виникли перебої з оновленням Linux

Користувачі описують схожу ситуацію: сайти для завантаження оновлень Linux не відкриваються, система не отримує нові версії ядра, з’єднання через HTTPS обривається.

Водночас у частини провайдерів доступ частково зберігається через IPv6, а після зміни IP-адреси на закордонну ресурси працюють без обмежень.

Також у низці випадків головні сторінки сайтів відкриваються, але сервіси оновлення – ні. Це може свідчити про фільтрацію окремих IP-діапазонів або типів трафіку.

Російські медіа також стверджують, що труднощі виникли у розробників так званих вітчизняних операційних систем – Astra Linux, РЕД ОС і Alt Linux. За їхніми даними, для отримання оновлень інженерам доводиться використовувати засоби обходу обмежень.

Крім того, повідомляється про перебої з доступом до сайтів із курсами з Python та технічними бібліотеками для Linux.

Що стало причиною

У російському IT-середовищі припускають, що причиною можуть бути нові алгоритми фільтрації трафіку. Йдеться про технічні засоби контролю, встановлені на мережах операторів зв’язку та керовані Роскомнаглядом.

За однією з версій, під час чергового посилення обмежень щодо Telegram могли бути заблоковані IP-діапазони або інфраструктура, через яку поширюються оновлення Linux. У результаті під обмеження могли потрапити й цілком легальні для Росії технічні ресурси.

Linux в РФ використовується у серверних системах, телеком-обладнанні, промисловій автоматизації та більшості російських операційних систем із реєстру вітчизняного ПЗ.

