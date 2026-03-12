Трафик спутниковой связи Starlink в Украине сократился примерно на 75% после того, как компания SpaceX заблокировала терминалы на временно оккупированных территориях страны.

Об этом сообщил руководитель аналитического отдела IT-компании Doug Madory. Его слова подтверждают и статистические данные компании Cloudflare, пишет Милитарный.

РФ не смогла обойти блокировку Starlink

Согласно статистике Cloudflare, резкое снижение трафика Starlink в Украине зафиксировали 4 февраля.

В тот же день российские военные блогеры начали массово сообщать о перебоях со связью.

Украинские военные сообщали лишь о незначительных перебоях у “некоторых пользователей”.

После этого объем трафика Starlink в среднем составлял примерно 25–30% от предыдущих показателей. К прежнему уровню он не вернулся.

Это может свидетельствовать о том, что Россия не смогла найти способ обойти блокировку со стороны SpaceX.

В российских подразделениях, которые использовали Starlink, начало увеличиваться количество погибших связистов.

С февраля российские военные начали прокладывать дополнительные линии связи. Украинские беспилотники наносили удары по этим коммуникациям.

Во время полномасштабной войны российские войска активно использовали Starlink для обеспечения связи.

Терминалы также устанавливали на беспилотники, которые могли беспрепятственно залетать в украинский тыл.

В августе компания SpaceX ограничила использование спутникового интернета Starlink на транспорте в Украине.

После этого Кабинет министров принял постановление о введении «белого списка» для терминалов спутниковой связи Starlink.

Для подтверждения гражданского устройства достаточно одного визита в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Военным посещать ЦПАУ не нужно — для них уже работает специальный защищенный канал через систему DELTA.

Бойцам также не нужно ставить частные терминалы на баланс воинских частей или передавать данные собственных аккаунтов. Достаточно внести устройство в “белый список”.

Россия шантажирует семьи военнопленных

Несмотря на ограничения, российские военные нашли другой способ получать терминалы.

Они нанимают в Украине людей, которые за вознаграждение соглашаются регистрировать Starlink для россиян.

Если такого агента разоблачают, все терминалы, которые он ранее зарегистрировал, блокируют и вносят в черный список Министерства цифровой трансформации Украины.

Кроме того, Россия шантажирует семьи украинских военнопленных и заставляет их регистрировать терминалы Starlink.

Если терминал, зарегистрированный таким образом, будет использован для корректировки огня или управления ударными дронами РФ, в Украине это может стать прямым основанием для привлечения лица к уголовной ответственности.

Кроме того, российская сторона пытается создать собственный аналог системы Starlink.

Напомним, в Одесской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух граждан Украины, которые согласились регистрировать терминалы Starlink для нужд российских оккупантов.

