Глава МВД Игорь Клименко и заместитель главы СБУ Иван Рудницкий выступили за регулирование работы мессенджера Telegram с целью минимизации вербовки врагом граждан Украины для совершения терактов.

Об этом они сообщили во время брифинга в Киеве в понедельник, 23 февраля.

Правоохранители призывают ограничить Telegram

Игорь Клименко заявил, что чаще всего для вербовки с целью совершения диверсий и терактов используют Telegram.

— В процентном значении, думаю, где-то половина, — уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, считает ли Министерство внутренних дел необходимым ограничить работу мессенджера Telegram, министр подчеркнул, что этот вопрос касается не только МВД или СБУ.

По его словам, ответ на него должно дать также общество.

— Если это касается основ безопасности… здравого смысла и защиты… что-либо запретить невозможно. Ограничить и обеспечить работу, благодаря которой мы можем уменьшить количество таких преступлений, именно террористических преступлений, пожалуй, об этом нужно говорить, — сказал министр.

Заместитель председателя Службы безопасности Иван Рудницкий сообщил, что поддерживает позицию Клименко.

— Не только правоохранительные органы, но и соответствующие другие государственные учреждения… должны усилить в этом направлении определенные регулятивные функции в части ограничения и недопущения того, чтобы эти информационные ресурсы или интернет-ресурсы использовались для противоправной деятельности и террористической деятельности, — добавил он.

22 февраля заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук также заявила о необходимости рассмотреть вопрос ограничения Telegram в Украине для защиты национальной безопасности.

Такое заявление она сделала после теракта во Львове.

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели два взрыва. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская, еще 25 правоохранителей получили ранения.

