Трафік супутникового зв’язку Starlink в Україні скоротився приблизно на 75% після того, як компанія SpaceX заблокувала термінали на тимчасово окупованих територіях країни.

Про це повідомив керівник аналітичного відділу IT-компанії Doug Madory. Його слова підтверджують і статистичні дані компанії Cloudflare, пише Мілітарний.

РФ не змогла обійти блокування Starlink

Згідно зі статистикою Cloudflare, різке зниження трафіку Starlink в Україні зафіксували 4 лютого.

Того ж дня російські військові блогери почали масово повідомляти про перебої зі зв’язком.

Українські військові повідомляли лише про незначні перебої у “деяких користувачів”.

Після цього обсяг трафіку Starlink у середньому становив приблизно 25–30% від попередніх показників. До колишнього рівня він не повернувся.

Це може свідчити про те, що Росія не змогла знайти спосіб обійти блокування з боку SpaceX.

У російських підрозділах, які використовували Starlink, почала збільшуватися кількість загиблих зв’язківців.

Із лютого російські військові почали прокладати додаткові лінії зв’язку. Українські безпілотники завдавали ударів по цих комунікаціях.

Під час повномасштабної війни російські війська активно використовували Starlink для забезпечення зв’язку.

Термінали також встановлювали на безпілотники, які могли безперешкодно залітати в український тил.

У серпні компанія SpaceX обмежила використання супутникового інтернету Starlink на транспорті в Україні.

Після цього Кабінет міністрів ухвалив постанову про запровадження “білого списку” для терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Для підтвердження цивільного пристрою достатньо одного візиту до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Військовим відвідувати ЦНАПи не потрібно – для них уже працює спеціальний захищений канал через систему DELTA.

Бійцям також не потрібно ставити приватні термінали на баланс військових частин або передавати дані власних акаунтів. Достатньо внести пристрій до “білого списку”.

Росія шантажує родини військовополонених

Попри обмеження, російські військові знайшли інший спосіб отримувати термінали.

Вони наймають в Україні людей, які за винагороду погоджуються реєструвати Starlink для росіян.

Якщо такого агента викривають, усі термінали, які він раніше зареєстрував, блокують і вносять до чорного списку Міністерства цифрової трансформації України.

Крім того, Росія шантажує родини українських військовополонених і змушує їх реєструвати термінали Starlink.

Якщо термінал, зареєстрований у такий спосіб, використають для коригування вогню або керування ударними дронами РФ, в Україні це може стати прямою підставою для притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Окрім того, російська сторона намагається створити власний аналог системи Starlink.

Нагадаємо, на Одещині контррозвідка Служби безпеки України затримала двох громадян України, які погодилися реєструвати термінали Starlink для потреб російських окупантів.

