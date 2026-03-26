В Дії стартовало голосование за название украинской ИИ-модели
Украинцы смогут выбрать название для первой национальной большой языковой модели (LLM), которую создают в качестве основы для цифровых сервисов.
Голосование проходит в приложении Дія и продлится до 29 марта, сообщает Министерство цифровой трансформации.
— Продолжаем вместе с Киевстаром разрабатывать первую национальную крупную языковую модель — ИИ-мозг, на базе которого будут работать сервисы для миллионов. LLM будет понимать украинский контекст, диалекты и историю. И именно вы, украинцы, выберете название для LLM – через голосование в Дії, – говорится в сообщении.
Выбрать можно из следующих вариантов названий:
- Сяйво – Siaivo
- Питай – Pytai
- Слово – Slovo
- Дзвінка – Dzvinka
- Говерла – Hoverla
- Шипит – Shypit
- Шукай – Shukai
- Ядро – Yadro
- Кавун – Kavun
- Гомин – Homin
Проголосовать можно до 29 марта в 12:00 в приложении Дія.
Для участия необходимо открыть приложение, перейти в раздел Сервисы, выбрать пункт Опрос и один из десяти предложенных вариантов.
Что известно об украинской модели ИИ
В январе 2026 года сообщалось, что Украина запускает искусственный интеллект, понимающий украинский язык и культурные особенности.
Украина стремится войти в тройку мировых лидеров в сфере развития ИИ.
Тогда также сообщили, что бета-тестирование национальной LLM планируют начать весной 2026 года.
Техническим партнером проекта стал Киевстар. Компания финансирует создание модели, после чего ее передадут государству.
Для обучения модели выбрали Gemma от Google.