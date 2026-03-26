Украинцы смогут выбрать название для первой национальной большой языковой модели (LLM), которую создают в качестве основы для цифровых сервисов.

Голосование проходит в приложении Дія и продлится до 29 марта, сообщает Министерство цифровой трансформации.

Украинцы выбирают в Дії название ИИ-модели

— Продолжаем вместе с Киевстаром разрабатывать первую национальную крупную языковую модель — ИИ-мозг, на базе которого будут работать сервисы для миллионов. LLM будет понимать украинский контекст, диалекты и историю. И именно вы, украинцы, выберете название для LLM – через голосование в Дії, – говорится в сообщении.

Выбрать можно из следующих вариантов названий:

Сяйво – Siaivo

Питай – Pytai

Слово – Slovo

Дзвінка – Dzvinka

Говерла – Hoverla

Шипит – Shypit

Шукай – Shukai

Ядро – Yadro

Кавун – Kavun

Гомин – Homin

Проголосовать можно до 29 марта в 12:00 в приложении Дія.

Для участия необходимо открыть приложение, перейти в раздел Сервисы, выбрать пункт Опрос и один из десяти предложенных вариантов.

Что известно об украинской модели ИИ

В январе 2026 года сообщалось, что Украина запускает искусственный интеллект, понимающий украинский язык и культурные особенности.

Украина стремится войти в тройку мировых лидеров в сфере развития ИИ.

Тогда также сообщили, что бета-тестирование национальной LLM планируют начать весной 2026 года.

Техническим партнером проекта стал Киевстар. Компания финансирует создание модели, после чего ее передадут государству.

Для обучения модели выбрали Gemma от Google.

