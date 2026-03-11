Первая версия украинской системы может появиться уже в конце весны 2026 года.

Об этом рассказал руководитель направления искусственного интеллекта в Министерстве цифровой трансформации Украины Даниил Цьвок в интервью РБК-Украина.

Как Украина создает инфраструктуру ИИ

По словам представителя министерства, Украина ставит перед собой амбициозную цель — войти в тройку мировых лидеров по развитию и внедрению искусственного интеллекта к 2030 году.

Для этого государство формирует собственную AI-инфраструктуру. В частности, речь идет о создании так называемой AI Factory — государственной инфраструктуры для разработки и внедрения решений на основе искусственного интеллекта.

Также ключевым элементом станет национальная большая языковая модель — LLM.

Что такое большая языковая модель

По словам Цьвока, языковая модель — это ядро любого современного сервиса искусственного интеллекта.

Именно на основе таких моделей работают популярные AI-системы, в частности ChatGPT или Gemini.

Речь идет о большой нейронной сети, которая обучается на значительных объемах информации и способна генерировать тексты, отвечать на вопросы и помогать пользователям в различных задачах.

В Минцифры объясняют, что иностранные языковые модели часто не имеют достаточного понимания украинского контекста.

Именно поэтому Украина создает собственную систему, которая будет лучше понимать язык, историю, культуру и национальные особенности.

По словам Цьвока, это также важно в условиях информационной войны.

В частности, речь идет о том, чтобы модели искусственного интеллекта давали корректные ответы на вопросы об истории Украины, войне или оккупированных территориях.

Еще одна причина — экономическая. Украинская языковая модель может быть примерно в 2,5–3 раза дешевле иностранных аналогов.

Кто создает украинскую LLM

Разработка языковой модели происходит в партнерстве с компанией Kyivstar. Компания отвечает за технологическую часть создания и обучения модели.

В то же время государство занимается сбором и подготовкой данных для ее обучения. К этому процессу привлечены государственные учреждения, университеты, научные организации, бизнес и медиа.

Украинская языковая модель станет основой для государственных AI-сервисов. В частности, ее планируют интегрировать в цифровую платформу Дія, где она будет работать как AI-ассистент.

Также модель будет использоваться в системе Мрія — в частности для создания AI-тьютора.

После тестирования модель планируют сделать open-source, чтобы ею могли пользоваться бизнесы, ученые и общественные организации.

По словам Цьвока, сейчас украинская языковая модель находится на этапе активной разработки. В настоящее время продолжается процесс сбора и подготовки данных, а также тестирования системы.

Первую версию украинской LLM планируют представить в конце весны 2026 года.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации Украины сообщали, что Украина работает над созданием суверенного искусственного интеллекта — системы, которая будет работать внутри страны и обрабатывать украинские данные.

Также в Минцифры объявляли всеукраинский конкурс на название для национальной языковой модели. По замыслу разработчиков, этот искусственный интеллект должен хорошо понимать украинский язык, диалекты, юмор и локальный контекст.

