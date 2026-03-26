У Дії стартувало голосування за назву української ШІ-моделі
Українці зможуть обрати назву для першої національної великої мовної моделі (LLM), яку створюють як основу для цифрових сервісів.
Голосування проходить у застосунку Дія та триватиме до 29 березня, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
– Продовжуємо разом із Київстар розробляти першу національну велику мовну модель – ШІ-мозок, на базі якого працюватимуть сервіси для мільйонів. LLM розумітиме український контекст, діалекти та історію. І саме ви, українці, оберете назву для LLM – через голосування в Дії, – йдеться у повідомленні.
Обрати можна серед варіантів назв:
- Сяйво – Siaivo
- Питай – Pytai
- Слово – Slovo
- Дзвінка – Dzvinka
- Говерла – Hoverla
- Шипіт – Shypit
- Шукай – Shukai
- Ядро – Yadro
- Кавун – Kavun
- Гомін – Homin
Для участі потрібно відкрити застосунок, перейти до розділу Сервіси, обрати пункт Опитування та один із десяти запропонованих варіантів.
Що відомо про українську ШІ-модель
У січні 2026 року повідомляли, що Україна запускає штучний інтелект, який розуміє українську мову та культурні особливості.
Україна прагне увійти до трійки світових лідерів у сфері розвитку ШІ.
Тоді також поінформували, що бета-тестування національної LLM планують розпочати навесні 2026 року.
Технічним партнером проєкту став Київстар. Компанія фінансує створення моделі, після чого її передадуть державі.
Для тренування моделі обрали Gemma від Google.