Українці зможуть обрати назву для першої національної великої мовної моделі (LLM), яку створюють як основу для цифрових сервісів.

Голосування проходить у застосунку Дія та триватиме до 29 березня, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Українці обирають в Дії назву ШІ-моделі

– Продовжуємо разом із Київстар розробляти першу національну велику мовну модель – ШІ-мозок, на базі якого працюватимуть сервіси для мільйонів. LLM розумітиме український контекст, діалекти та історію. І саме ви, українці, оберете назву для LLM – через голосування в Дії, – йдеться у повідомленні.

Обрати можна серед варіантів назв:

Сяйво – Siaivo

Питай – Pytai

Слово – Slovo

Дзвінка – Dzvinka

Говерла – Hoverla

Шипіт – Shypit

Шукай – Shukai

Ядро – Yadro

Кавун – Kavun

Гомін – Homin

Проголосувати можна до 29 березня до 12:00 у застосунку Дія.

Для участі потрібно відкрити застосунок, перейти до розділу Сервіси, обрати пункт Опитування та один із десяти запропонованих варіантів.

Що відомо про українську ШІ-модель

У січні 2026 року повідомляли, що Україна запускає штучний інтелект, який розуміє українську мову та культурні особливості.

Україна прагне увійти до трійки світових лідерів у сфері розвитку ШІ.

Тоді також поінформували, що бета-тестування національної LLM планують розпочати навесні 2026 року.

Технічним партнером проєкту став Київстар. Компанія фінансує створення моделі, після чого її передадуть державі.

Для тренування моделі обрали Gemma від Google.

