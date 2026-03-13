Еще несколько лет назад искусственный интеллект ассоциировался преимущественно с отдельными сервисами, созданными специально под эту технологию. К таким относились ChatGPT, Midjourney или Character.AI — платформы, которые сразу строились вокруг больших языковых моделей. Другие компании тогда только экспериментировали с новыми возможностями. В 2026 году ситуация значительно изменилась.

В отличие от 2023 года, сейчас генеративный ИИ интегрирован во многие привычные программы. Например, видеоредактор CapCut, который имеет около 736 млн активных пользователей ежемесячно, использует искусственный интеллект для автоматического удаления фона, создания эффектов, генерации субтитров и даже создания видео из текста.

Платформа Canva активно продвигает собственный набор AI-инструментов Magic Suite, а сервис для работы с заметками Notion за год увеличил количество пользователей, которые оплачивают функции ИИ, с 20% до более 50%.

Именно поэтому сегодня в список, где анализируются самые популярные ИИ-инструменты 2026 года, попадают не только отдельные AI-сервисы, но и обычные программы со встроенными возможностями искусственного интеллекта. Рейтинг создан на основе данных платформ SimilarWeb и Sensor Tower.

Какие ИИ-инструменты самые популярные в 2026 году и что изменилось, читайте в нашем материале.

Самые популярные ИИ-инструменты 2026 года

Среди всех популярных ИИ-инструментов 2026 года абсолютным лидером остается ChatGPT. По статистике, его веб-версия имеет примерно в 2,7 раза больше посещений, чем ближайший конкурент Gemini. На мобильных устройствах отрыв также велик — примерно в 2,5 раза по количеству активных пользователей.

За последний год аудитория ChatGPT выросла еще на 500 млн человек, и теперь сервисом еженедельно пользуются около 900 млн человек. Фактически это более 10% населения планеты.

Впрочем, конкуренция усиливается. Сервисы Gemini от Google и Claude от компании Anthropic быстро набирают платных пользователей. По данным Yipit Data, количество подписчиков Claude за год выросло более чем на 200%, а Gemini — примерно на 258%.

К тому же многие люди пользуются несколькими платформами одновременно. Самое интересное, что около 20% пользователей ChatGPT также открывают Gemini в течение той же недели.

В каких странах ИИ используют наиболее активно

Интересно, что использование искусственного интеллекта очень зависит от региона. Большинство западных сервисов — ChatGPT, Gemini, Claude и Perplexity — имеют схожую аудиторию. Больше всего пользователей приходит из США, Индии, Бразилии, Великобритании и Индонезии.

В Китае и России эти платформы почти не используются из-за ограничений доступа к западным технологиям. Там активно развиваются собственные продукты. Например, китайские пользователи часто используют Doubao или Kimi.

Есть и сервисы, которые работают сразу на нескольких рынках. Например, DeepSeek получает около 33,5% трафика из Китая, примерно 7,1% из России и 6,6% из США.

Если смотреть на использование ИИ на душу населения, то лидерами оказываются Сингапур, ОАЭ, Гонконг и Южная Корея. А вот США, где создано большинство современных AI-моделей, занимают только 20-е место.

Новые форматы: видео, музыка и голосовые модели

Еще несколько лет назад среди лучших ИИ-инструментов доминировали генераторы изображений — Midjourney, DALL-E и Stable Diffusion. Но сейчас ситуация меняется. Часть этих функций уже интегрирована в крупные платформы, поэтому отдельные сервисы потеряли часть аудитории.

Например, Midjourney когда-то входил в десятку самых популярных AI-сервисов, а теперь находится значительно ниже в рейтингах. Зато быстро развиваются инструменты для генерации видео, музыки и голоса.

Среди них — Veo 3 от Google для создания видео, а также музыкальные и голосовые сервисы Suno и ElevenLabs. Они остаются популярными, поскольку имеют узкую специализацию: создание музыки, озвучивание текстов, дубляж или клонирование голосов.

Агентные ИИ и новый этап развития технологии

Еще одно важное направление — так называемые агентские системы, которые не только отвечают на запросы, но и могут самостоятельно выполнять сложные задачи. Среди таких решений — проект OpenClaw, созданный австрийским разработчиком Петером Штайнбергером.

Это локальный AI-агент, который может подключаться к мессенджерам и выполнять многошаговые задачи от имени пользователя.

Проект быстро стал популярным среди программистов и даже был приобретен компанией OpenAI в 2026 году. Кроме того, появляются и другие подобные системы — например Manus или Genspark, которые могут автоматически проводить исследования, анализировать данные в таблицах или создавать презентации.

В целом, ИИ-инструменты 2026 года все чаще работают незаметно для пользователя — они встраиваются в браузеры, офисные программы и мобильные приложения.

Именно поэтому сегодня говорят не только об отдельных сервисах, но и о целой экосистеме искусственного интеллекта, которая постепенно становится частью повседневной работы и цифровой жизни.

