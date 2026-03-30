В Дії выбрали название для национального ИИ: какое имя получила языковая модель
- Украинцы выбрали название первой национальной большой языковой модели.
- В голосовании в приложении Дія приняли участие 136 090 пользователей.
- Название Сяйво опередило второе место более чем на 3 тыс. голосов.
Украинцы определили название первой национальной большой языковой модели (LLM), которую разрабатывает Министерство цифровой трансформации совместно с компанией Киевстар.
По результатам голосования в приложении Дія победило название Сяйво (Siaivo).
Сяйво — выбрано название для национальной LLM
В голосовании в Дії приняли участие почти 140 тыс. пользователей. Именно они выбрали название для будущей ИИ-системы, которая будет использоваться в государственных сервисах, бизнесе, образовании, науке и обороне.
Перед этим украинцы представили более 3 тыс. вариантов названий. Из них эксперты сформировали короткий список из десяти финалистов, проверив их на оригинальность и отсутствие нарушения авторских прав.
Победу одержало Сяйво, опередив другие варианты примерно на 3 тыс. голосов. Результаты голосования выглядят следующим образом:
- Сяйво (Siaivo) — 22 601
- Слово (Slovo) — 19 546
- Гомін (Homin) — 18 301
- Кавун (Kavun) — 16 978
- Питай (Pytai) — 15 214
- Шипіт (Shypit) — 11 228
- Ядро (Yadro) — 8 635
- Говерла (Hoverla) — 8 492
- Дзвінка (Dzvinka) — 8 379
- Шукай (Shukai) — 6 716
Опрос длился до 29 марта. Пользователи могли выбрать один из десяти вариантов в разделе Сервисы, нажав вкладку Опрос.
В Минцифре отмечали, что первая большая национальная языковая модель — это “ШИ-мозг”, который станет основой для новых цифровых сервисов.
Что известно о национальной ШИ-модели
Национальную LLM создают как базовую технологию для цифровых сервисов, которыми будут пользоваться миллионы украинцев. Он должен понимать украинский язык, контекст, диалекты и культурные особенности.
Проект реализуют Минцифра и Киевстар: компания финансирует разработку, после чего модель будет передана государству.
Бета-тестирование системы планируется запустить в конце весны 2026 года. Для обучения модели выбрали технологию Gemma от Google.