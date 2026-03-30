Украинцы определили название первой национальной большой языковой модели (LLM), которую разрабатывает Министерство цифровой трансформации совместно с компанией Киевстар.

По результатам голосования в приложении Дія победило название Сяйво (Siaivo).

В голосовании в Дії приняли участие почти 140 тыс. пользователей. Именно они выбрали название для будущей ИИ-системы, которая будет использоваться в государственных сервисах, бизнесе, образовании, науке и обороне.

Сейчас смотрят

Перед этим украинцы представили более 3 тыс. вариантов названий. Из них эксперты сформировали короткий список из десяти финалистов, проверив их на оригинальность и отсутствие нарушения авторских прав.

Победу одержало Сяйво, опередив другие варианты примерно на 3 тыс. голосов. Результаты голосования выглядят следующим образом:

Сяйво (Siaivo) — 22 601 Слово (Slovo) — 19 546 Гомін (Homin) — 18 301 Кавун (Kavun) — 16 978 Питай (Pytai) — 15 214 Шипіт (Shypit) — 11 228 Ядро (Yadro) — 8 635 Говерла (Hoverla) — 8 492 Дзвінка (Dzvinka) — 8 379 Шукай (Shukai) — 6 716

Опрос длился до 29 марта. Пользователи могли выбрать один из десяти вариантов в разделе Сервисы, нажав вкладку Опрос.

В Минцифре отмечали, что первая большая национальная языковая модель — это “ШИ-мозг”, который станет основой для новых цифровых сервисов.

Что известно о национальной ШИ-модели

Национальную LLM создают как базовую технологию для цифровых сервисов, которыми будут пользоваться миллионы украинцев. Он должен понимать украинский язык, контекст, диалекты и культурные особенности.

Проект реализуют Минцифра и Киевстар: компания финансирует разработку, после чего модель будет передана государству.

Бета-тестирование системы планируется запустить в конце весны 2026 года. Для обучения модели выбрали технологию Gemma от Google.

Источник : Міністерство цифрової трансформації

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.