Українці визначили назву першої національної великої мовної моделі (LLM), що розробляє Міністерство цифрової трансформації спільно із компанією Київстар.

За результатами голосування в застосунку Дія перемогла назва Сяйво (Siaivo).

У голосуванні в Дії взяли участь майже 140 тис. користувачів. Саме вони обрали назву для майбутньої ШІ-системи, яка використовуватиметься у державних сервісах, бізнесі, освіті, науці та обороні.

Перед цим українці подали понад 3 тис. варіантів назв. Із них експерти сформували короткий список із десяти фіналістів, перевіривши їх на оригінальність і відсутність порушення авторських прав.

Перемогу здобуло Сяйво, випередивши інші варіанти приблизно на 3 тис. голосів. Результати голосування мають наступний вигляд:

Сяйво (Siaivo) — 22 601 Слово (Slovo) — 19 546 Гомін (Homin) — 18 301 Кавун (Kavun) — 16 978 Питай (Pytai) — 15 214 Шипіт (Shypit) — 11 228 Ядро (Yadro) — 8 635 Говерла (Hoverla) — 8 492 Дзвінка (Dzvinka) — 8 379 Шукай (Shukai) — 6 716

Опитування тривало до 29 березня. Користувачі могли обрати один із десяти варіантів у розділі Сервіси, натиснувши вкладку Опитування.

У Мінцифри зазначали, що перша національна велика мовна модель — це “ШІ-мозок”, який стане основою для нових цифрових сервісів.

Що відомо про національну ШІ-модель

Національну LLM створюють як базову технологію для цифрових сервісів, якими користуватимуться мільйони українців. Вона має розуміти українську мову, контекст, діалекти та культурні особливості.

Проєкт реалізують Мінцифра та Київстар: компанія фінансує розробку, після чого модель передадуть державі.

Бета-тестування системи планують запустити наприкінці весни 2026 року. Для навчання моделі обрали технологію Gemma від Google.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

