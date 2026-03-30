У Дії обрали назву для національного ШІ: яке імʼя отримала мовна модель
- Українці обрали назву для першої національної великої мовної моделі.
- У голосуванні в застосунку Дія взяли участь 136 090 користувачів.
- Назва Сяйво випередила друге місце більш ніж на 3 тис. голосів.
Українці визначили назву першої національної великої мовної моделі (LLM), що розробляє Міністерство цифрової трансформації спільно із компанією Київстар.
За результатами голосування в застосунку Дія перемогла назва Сяйво (Siaivo).
Сяйво — обрано назву для національної LLM
У голосуванні в Дії взяли участь майже 140 тис. користувачів. Саме вони обрали назву для майбутньої ШІ-системи, яка використовуватиметься у державних сервісах, бізнесі, освіті, науці та обороні.
Перед цим українці подали понад 3 тис. варіантів назв. Із них експерти сформували короткий список із десяти фіналістів, перевіривши їх на оригінальність і відсутність порушення авторських прав.
Перемогу здобуло Сяйво, випередивши інші варіанти приблизно на 3 тис. голосів. Результати голосування мають наступний вигляд:
- Сяйво (Siaivo) — 22 601
- Слово (Slovo) — 19 546
- Гомін (Homin) — 18 301
- Кавун (Kavun) — 16 978
- Питай (Pytai) — 15 214
- Шипіт (Shypit) — 11 228
- Ядро (Yadro) — 8 635
- Говерла (Hoverla) — 8 492
- Дзвінка (Dzvinka) — 8 379
- Шукай (Shukai) — 6 716
Опитування тривало до 29 березня. Користувачі могли обрати один із десяти варіантів у розділі Сервіси, натиснувши вкладку Опитування.
У Мінцифри зазначали, що перша національна велика мовна модель — це “ШІ-мозок”, який стане основою для нових цифрових сервісів.
Що відомо про національну ШІ-модель
Національну LLM створюють як базову технологію для цифрових сервісів, якими користуватимуться мільйони українців. Вона має розуміти українську мову, контекст, діалекти та культурні особливості.
Проєкт реалізують Мінцифра та Київстар: компанія фінансує розробку, після чого модель передадуть державі.
Бета-тестування системи планують запустити наприкінці весни 2026 року. Для навчання моделі обрали технологію Gemma від Google.