Экипаж миссии Artemis II перешел к подготовке кабины корабля Orion к облёту Луны, одновременно выполняя тренировки и проверки систем во время полета в глубоком космосе. Кроме того, астронавты сделали поразительные снимки Земли.

Artemis II на пол пути к Луне

Миссия Artemis II уже преодолела более половины пути к Луне. Астронавты Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен продолжают работу внутри космического корабля Orion, готовя его к этапу наблюдения за Луной.

После отмены первого маневра коррекции траектории экипаж приступил к подготовке кабины к облету Луны. Кроме того, астронавты занимаются физическими упражнениями, отрабатывают процедуры медицинской помощи и тестируют систему аварийной связи в условиях глубокого космоса.

По словам астронавтки Кристины Кох, команда уже имеет возможность видеть Луну с корабля через люк стыковки, что стало для них эмоциональным моментом.

В настоящее время экипаж готовится к периоду отдыха. Сон запланирован примерно на 3:00 по времени США, после чего наземная команда разбудит астронавтов для начала следующего этапа полета.

NASA также продолжает публиковать обновления и медиа по миссии, а прямая трансляция и оперативная информация доступны на официальных платформах агентства.

Фото Земли, сделанные экипажем Artemis II

Экипаж миссии Artemis II во время полета на Луну сделал высококачественные снимки Земли, зафиксировав нашу планету из космоса.

На снимке Земли, сделанном экипажем Artemis II, видны ночные огни, а в нижней правой части – освещенный Солнцем край планеты.

Напомним, 1 апреля на Луну стартовала историческая миссия NASA Artemis II. Это первый за более чем 50 лет полет людей в направлении Луны, который может открыть новую эру пилотируемых миссий.

Миссия продлится около 10 дней. Среди экипажа четверо астронавтов, в планах которых облететь Землю, после чего отправиться к Луне, совершить облет и вернуться назад.

В состав экипажа входят четыре астронавта, которые уже выполняют запланированный маршрут. Корабль Orion должен совершить облет Луны на 6-й день полета.

старт місії Artemis II

