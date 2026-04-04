Artemis II уже на полпути к Луне: астронавты сделали удивительные фото Земли
Экипаж миссии Artemis II перешел к подготовке кабины корабля Orion к облёту Луны, одновременно выполняя тренировки и проверки систем во время полета в глубоком космосе. Кроме того, астронавты сделали поразительные снимки Земли.
Об этом говорится на портале NASA.
Artemis II на пол пути к Луне
Миссия Artemis II уже преодолела более половины пути к Луне. Астронавты Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен продолжают работу внутри космического корабля Orion, готовя его к этапу наблюдения за Луной.
После отмены первого маневра коррекции траектории экипаж приступил к подготовке кабины к облету Луны. Кроме того, астронавты занимаются физическими упражнениями, отрабатывают процедуры медицинской помощи и тестируют систему аварийной связи в условиях глубокого космоса.
По словам астронавтки Кристины Кох, команда уже имеет возможность видеть Луну с корабля через люк стыковки, что стало для них эмоциональным моментом.
В настоящее время экипаж готовится к периоду отдыха. Сон запланирован примерно на 3:00 по времени США, после чего наземная команда разбудит астронавтов для начала следующего этапа полета.
NASA также продолжает публиковать обновления и медиа по миссии, а прямая трансляция и оперативная информация доступны на официальных платформах агентства.
We’re halfway there.
At the time of posting this, the Artemis II mission is about halfway to the Moon. When the astronauts arrive, they will conduct a lunar flyby and collect scientific observations of the Moon’s surface. pic.twitter.com/Re8dryeX6k
— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 4, 2026
Фото Земли, сделанные экипажем Artemis II
Экипаж миссии Artemis II во время полета на Луну сделал высококачественные снимки Земли, зафиксировав нашу планету из космоса.
That’s us!
The Artemis II crew captured beautiful, high-resolution images of our home planet during their journey to the Moon. As @Astro_Christina put it: “You guys look great.” pic.twitter.com/CkjDKGocip
— NASA Earth (@NASAEarth) April 3, 2026
Good morning, world!
We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon. pic.twitter.com/QjxGfWiRcS
— NASA (@NASA) April 3, 2026
На снимке Земли, сделанном экипажем Artemis II, видны ночные огни, а в нижней правой части – освещенный Солнцем край планеты.
Even in darkness, we glow.
In this image of Earth taken by the Artemis II crew, we can see the electric lights of human activity. In the lower right, sunlight illuminates the limb of the planet. pic.twitter.com/kWcjHFvoDM
— NASA (@NASA) April 3, 2026
Напомним, 1 апреля на Луну стартовала историческая миссия NASA Artemis II. Это первый за более чем 50 лет полет людей в направлении Луны, который может открыть новую эру пилотируемых миссий.
Миссия продлится около 10 дней. Среди экипажа четверо астронавтов, в планах которых облететь Землю, после чего отправиться к Луне, совершить облет и вернуться назад.
В состав экипажа входят четыре астронавта, которые уже выполняют запланированный маршрут. Корабль Orion должен совершить облет Луны на 6-й день полета.