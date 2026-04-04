Екіпаж місії Artemis II перейшов до підготовки кабіни корабля Orion до обльоту Місяця, одночасно виконуючи тренування та перевірки систем під час польоту в глибокому космосі. Окрім того, астронавти зробили вражаючі знімки Землі.

Про це йдеться на порталі NASA.

Artemis II на пів шляху до Місяця

Місія Artemis II вже подолала понад половину шляху до Місяця. Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Хансен продовжують роботу всередині космічного корабля Orion, готуючи його до етапу спостереження за Місяцем.

Після скасування першого маневру корекції траєкторії екіпаж розпочав підготовку кабіни до обльоту Місяця. Окрім цього, астронавти займаються фізичними вправами, відпрацьовують процедури надання медичної допомоги та тестують систему аварійного зв’язку в умовах глибокого космосу.

За словами астронавтки Крістіни Кох, команда вже має змогу бачити Місяць із корабля через люк стикування, що стало для них емоційним моментом.

Наразі екіпаж готується до періоду відпочинку. Сон заплановано приблизно на 3:00 за часом США, після чого наземна команда розбудить астронавтів для початку наступного етапу польоту.

NASA також продовжує публікувати оновлення та медіа з місії, а пряма трансляція та оперативна інформація доступні на офіційних платформах агентства.

Фото Землі, зроблені екіпажем Artemis II

Екіпаж місії Artemis II під час польоту до Місяця зробив високоякісні знімки Землі, зафіксувавши нашу планету з космосу.

На знімку Землі, зробленому екіпажем Artemis II, видно нічні вогні, а в нижній правій частині – освітлений Сонцем край планети.

Нагадаємо, 1 квітня на Місяць стартувала історична місія NASA Artemis II. Це перший за понад 50 років політ людей у напрямку Місяця, який може відкрити нову еру пілотованих місій.

Місія триватиме близько 10 днів. Серед екіпажу четверо астронавтів, у планах яких облетіти Землю, після чого вирушити до Місяця, здійснити обліт і повернутися назад.

До складу екіпажу входять четверо астронавтів, які вже виконують запланований маршрут. Корабель Orion має здійснити обліт Місяця на 6-й день польоту.

