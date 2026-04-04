Artemis II вже на пів шляху до Місяця: астронавти зробили дивовижні фото Землі
Екіпаж місії Artemis II перейшов до підготовки кабіни корабля Orion до обльоту Місяця, одночасно виконуючи тренування та перевірки систем під час польоту в глибокому космосі. Окрім того, астронавти зробили вражаючі знімки Землі.
Про це йдеться на порталі NASA.
Artemis II на пів шляху до Місяця
Місія Artemis II вже подолала понад половину шляху до Місяця. Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Хансен продовжують роботу всередині космічного корабля Orion, готуючи його до етапу спостереження за Місяцем.
Після скасування першого маневру корекції траєкторії екіпаж розпочав підготовку кабіни до обльоту Місяця. Окрім цього, астронавти займаються фізичними вправами, відпрацьовують процедури надання медичної допомоги та тестують систему аварійного зв’язку в умовах глибокого космосу.
За словами астронавтки Крістіни Кох, команда вже має змогу бачити Місяць із корабля через люк стикування, що стало для них емоційним моментом.
Наразі екіпаж готується до періоду відпочинку. Сон заплановано приблизно на 3:00 за часом США, після чого наземна команда розбудить астронавтів для початку наступного етапу польоту.
NASA також продовжує публікувати оновлення та медіа з місії, а пряма трансляція та оперативна інформація доступні на офіційних платформах агентства.
We’re halfway there.
At the time of posting this, the Artemis II mission is about halfway to the Moon. When the astronauts arrive, they will conduct a lunar flyby and collect scientific observations of the Moon’s surface. pic.twitter.com/Re8dryeX6k
— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 4, 2026
Фото Землі, зроблені екіпажем Artemis II
Екіпаж місії Artemis II під час польоту до Місяця зробив високоякісні знімки Землі, зафіксувавши нашу планету з космосу.
That’s us!
The Artemis II crew captured beautiful, high-resolution images of our home planet during their journey to the Moon. As @Astro_Christina put it: “You guys look great.” pic.twitter.com/CkjDKGocip
— NASA Earth (@NASAEarth) April 3, 2026