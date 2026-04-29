В работе мобильного приложения Monobank произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются, что приложение не работает.

Монобанк не работает: что известно о сбое 29 апреля

Соучредитель Monobank Олег Гороховский подтвердил, что в работе приложения возник сбой.

– У нас технический сбой. Простите. Чиним, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время мобильное приложение Monobank не загружается.

Также пользователи не могут осуществить денежные переводы или использовать другие сервисы банка.

По словам Гороховского, сейчас специалисты пытаются возобновить стабильную работу мобильного приложения.

– Поднялись. Простите, пожалуйста. Кот разлил кофе на клаву сисадмина, – вскоре добавил Гороховский.

Связанные темы:

