Сбой в Киевстар 21 апреля: что известно и на какие проблемы жалуются пользователи
Во вторник, 21 апреля, пользователи сообщают о масштабном сбое в работе мобильного оператора Киевстар.
Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Downdetector.
Что известно о сбое в работе Киевстар
Отмечается, что сбой в Киевстар – крупнейшем операторе мобильной связи и одном из крупнейших провайдеров широкополосного интернета в Украине – начали фиксировать около 20 часов вечера.
Самые распространенные проблемы из-за сбоя в работе Киевстар 21 апреля:
- не работают голосовые вызовы;
- отсутствует мобильный сигнал;
- не ловит широкополосный интернет.
У проверивших эту информацию журналистов Фактов ICTV звонки через Киевстар также не сработали.
О сбое в Киевстар также пишут пользователи в комментариях на Facebook-странице компании. В пресс-службе Киевстар подтвердили возникновение сложностей с совершением звонков и заверили, что “технический отдел уже занимается решением проблемы”.
Напомним, в 2023 году 12 декабря на сеть мобильного оператора Киевстар была совершена мощная хакерская атака. Долгое время оставались доступными услуги мобильной связи и интернета.
Позже в СБУ идентифицировала хакеров российского ГРУ (Главное управление Генерального штаба ВС РФ), атаковавших национального оператора Киевстар 12 декабря 2023 года.