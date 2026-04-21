Во вторник, 21 апреля, пользователи сообщают о масштабном сбое в работе мобильного оператора Киевстар.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Downdetector.

Что известно о сбое в работе Киевстар

Отмечается, что сбой в Киевстар – крупнейшем операторе мобильной связи и одном из крупнейших провайдеров широкополосного интернета в Украине – начали фиксировать около 20 часов вечера.

Сейчас смотрят

Самые распространенные проблемы из-за сбоя в работе Киевстар 21 апреля:

не работают голосовые вызовы;

отсутствует мобильный сигнал;

не ловит широкополосный интернет.

У проверивших эту информацию журналистов Фактов ICTV звонки через Киевстар также не сработали.

О сбое в Киевстар также пишут пользователи в комментариях на Facebook-странице компании. В пресс-службе Киевстар подтвердили возникновение сложностей с совершением звонков и заверили, что “технический отдел уже занимается решением проблемы”.

Напомним, в 2023 году 12 декабря на сеть мобильного оператора Киевстар была совершена мощная хакерская атака. Долгое время оставались доступными услуги мобильной связи и интернета.

Позже в СБУ идентифицировала хакеров российского ГРУ (Главное управление Генерального штаба ВС РФ), атаковавших национального оператора Киевстар 12 декабря 2023 года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.