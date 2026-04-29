У роботі мобільного застосунку Monobank стався масштабний збій. Користувачі скаржаться, що він не працює.

Монобанк не працює: що відомо про збій 29 квітня

Співзасновник Monobank Олег Гороховський підтвердив, що в роботі застосунку виник збій.

– У нас технічний збій. Вибачте. Лагодимо, – йдеться в повідомленні.

Зараз мобільний застосунок Monobank не завантажується. Також користувачі не можуть здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку.

За словами Гороховського, наразі фахівці намагаються відновити стабільну роботу мобільного застосунку.

– Піднялися. Вибачте, будь ласка. Кіт розлив каву на клаву сисадміна, – згодом додав Гороховський.

