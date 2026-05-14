В Україні запускають проєкт Мрія.Дошкілля — новий напрям державної освітньої платформи Мрія, який охопить дитячі садки.

Пілот стартує у 40 закладах дошкільної освіти в різних регіонах країни. Про запуск повідомили Мінцифра та Міносвіти.

Мрія.Дошкілля — учасники пілотного проєкту

До пілоту залучили заклади з різними умовами роботи — від сільських громад до великих міст і прифронтових територій. Йдеться про садочки з Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Розробники пояснюють, що це дозволить перевірити роботу системи в різних умовах і зібрати більше відгуків перед масштабуванням на всю країну.

Наразі освітня платформа Мрія вже працює у понад 3,6 тис. шкіл України. У Мінцифрі зазначають, що тепер цей досвід хочуть використати й у дошкільній освіті.

Цифрові інструменти для вихователів

У межах проєкту вихователі та адміністрація дитсадків отримають цифрові інструменти для щоденної роботи. Зокрема, через систему можна буде відмічати відвідуваність дітей, планувати заняття та формувати статистичні звіти.

У Мінцифрі зазначають, що зараз паперова робота може забирати у вихователів до 10 годин на тиждень. Частину процесів планують автоматизувати.

Також у Мрія.Дошкілля працюватиме вбудований штучний інтелект. Він допомагатиме створювати плани занять на основі затверджених програм. Вихователь зможе використати готовий конспект або адаптувати його під конкретну групу.

Адміністрація закладів матиме доступ до цифрових профілів груп, дітей та працівників, а також до загальної статистики відвідуваності.

Можливості для батьків

Окремий функціонал передбачили й для батьків. Через застосунок вони зможуть дізнаватися, як минув день дитини у садочку.

У застосунку вихователі публікуватимуть інформацію про заняття, дозвілля, харчування та настрій дітей. Також у стрічці можна буде переглядати фото та повідомлення від педагогів.

Крім цього, батьки отримуватимуть додаткові матеріали та поради для занять із дитиною вдома.

У Мінцифрі заявляють, що в майбутньому Мрія має супроводжувати дитину від першого дня у садочку до завершення школи. Для закладів освіти та батьків система буде безоплатною і не потребуватиме додаткового фінансування з місцевих бюджетів.

Після завершення пілотування Мрія.Дошкілля планують зробити доступною для всіх дитячих садків України.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

