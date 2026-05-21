Украинский стартап Prox, присоединившийся осенью 2025 года к Y Combinator, строит AI-систему для клиентской поддержки в промышленных индустриях США.

Среди его клиентов — производители сельхозтехники, строительного оборудования и кондиционеров, а также e-commerce-юникорн ShipBob, ежемесячно обрабатывающий более $1 млн обращений через систему поддержки.

О том, как работает Y Combinator и каков будет рынок AI-поддержки клиентов за десять лет, Фактам ICTV рассказал соучредитель и CEO Prox Дмитрий Яновский.

Как украинский Prox зашел в промышленный AI-сегмент США

Прокс имеет венчурное финансирование, ведь среди его инвесторов находятся Bloomberg Beta, Y Combinator, SV Angel и другие.

Стратегический вопрос для украинской tech-экосистемы в том, почему один из самых заметных украинских стартапов Y Combinator продает клиентам, производящим на первый взгляд неприметные товары, вместо того, чтобы гнаться за индустриями, куда вложено больше всего капитала.

Яновский объяснил, что стандартный AI клиентской поддержки строился для простых категорий.

К примеру, если покупатель хочет выбрать футболку, или он покупает клавиатуру онлайн и его заказ задерживается, ему отвечает универсальный агент поддержки. Эту задачу удалось закрыть еще пятнадцать лет назад посредством решений Zendesk, Intercom и Front.

– Мы сфокусированы на категориях, где боль клиентской поддержки вообще не решена. Если вы продаете промышленный нагреватель за 20 тысяч долларов, ваш техник два часа стоит на линии с производителем, чтобы выяснить, какой терминал соединяется с каким проводом. Обычная AI-модель схему не нарисует. Это именно та категория, для которой мы строили, – заметил Дмитрий Яновский.

Он добавил, что техническая проблема состоит в том, что ответ на вопрос, заданный производителю, лежит в схемах проводки на 48 страниц, в трех матрицах совместимости и в стопке сервисных бюллетеней, а не в открытом интернете.

Поэтому Prox построил систему, загружающую полный технический каталог производителя в мультимодальный двигатель и отвечает на вопросы голосом, в чате и через системы кейс-менеджмента. Агенты рисуют схемы, делятся CAD-моделями и анализируют видеозаписи с поля в реальном времени.

Почему именно промышленное оборудование, а не банки

Дмитрий отметил, что общей в этих индустриях есть не сложность технологии, а сложность продукта и цена ошибки в поддержке. Да, речь идет о кондиционере за десять тысяч долларов, тракторе за двести тысяч или квадроцикле за тридцать тысяч. Для человека на другом конце линии один неправильный шаг равен нескольким неделям простоя или ремонту на четырехзначную сумму.

– Мы выбираем категории, где AI имеет реальный финансовый рычаг. Если техник неверно понял, какой провод куда идет, это не баг в софте. Это сгорела плата и вызван мастер за двести долларов в час, – рассказал Яновский.

Еще одной причиной подобного выбора, по словам CEO Prox, кадровый разрыв, ведь в США критически не хватает сервисных инженеров в рабочих профессиях.

Речь идет о:

монтажниках кондиционеров;

агроинженерах;

механиках тяжелой техники;

моторных мастерах.

По его словам, дилерские сети трех крупнейших в мире производителей кондиционеров Carrier, Trane и Lennox годами не закрывают вакансии, а старые мастера уходят на пенсию быстрее, чем приходят новые. В результате техническая поддержка от производителя становится тем узлом, где кризис наиболее ощутим для конечного клиента.

– Это не та индустрия, куда AI пришел в первый раз. Это индустрия, где AI впервые стал действительно нужен. Раньше звонок на сорок минут стоил неудобство. Сегодня он стоит контракт, – подытожил Яновский.

Фото предоставил Дмитрий Яновский

