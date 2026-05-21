Украинские войска в последние месяцы достигли наибольших успехов со времен операции в Курской области в августе 2024 года.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Что известно о контратаках и продвижениях на ключевых направлениях

Аналитики отмечают, что ВСУ активизировали контратаки на нескольких участках фронта и смогли добиться ощутимых результатов, в том числе на Севере и Юге страны.

Сейчас смотрят

По данным ISW, украинские силы:

вернули часть позиций в районе Купянска;

освободили более 400 кв. км на южных направлениях зимой и весной 2026-го;

продвинулись в западной части Запорожской области.

В институте отмечают, что эти действия стали самыми заметными со времени Курской операции. По словам аналитиков, украинские контратаки на Юге создали каскадный эффект для планов российской армии по наступлению на так называемый пояс крепостей.

РФ была вынуждена распределять ресурсы между сдерживанием украинского продвижения и усилением приоритетных направлений.

В то же время украинские удары средней дальности по российской логистике, технике и живой силе с начала 2026 года снизили возможности РФ проводить наступательные операции по всей линии фронта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 мая заявил, что точные удары по российским резервам и непрерывное давление на штурмовые подразделения позволяют Украине постепенно перехватывать тактическую инициативу.

По его словам, по состоянию на 14 мая количество наступательных действий ВСУ превышало аналогичную активность российских войск.

Украинская сторона также заявляет о росте потерь российской армии.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди сообщил, что только за первые 19 дней мая украинские дроны поразили более 19 тысяч российских военных, из которых более 6 тысяч – подразделения СБС.

Он предполагает, что общие потери РФ от ударов дронов могут превысить 34 тысячи в месяц, не считая артиллерийских и других поражений.

Также, по данным ISW, Министерство обороны России сталкивается с нехваткой личного состава. Так, в первом квартале 2026 года армия РФ заключила около 70,5 тысяч контрактов, однако этого недостаточно для компенсации потерь.

Аналитики считают, что это может дополнительно ограничить наступательные способности российских войск в ближайшей перспективе.

ISW прогнозирует, что украинские силы продолжат:

удары средней дальности по тыловым объектам РФ;

контратаки на уязвимых участках фронта.

Это, по оценкам института, может еще больше усложнить способность российской армии проводить масштабные наступательные операции.

Напомним, по мнению Института изучения войны, Россия проводит ядерные учения, чтобы отвлечь внимание от собственных провалов на украинском фронте.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.