Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом расширении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Отныне среди номинаций появится и архитектура.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении, пояснив, что премия должна охватывать больше направлений украинского искусства и культуры.

В Шевченковской премии появится новая номинация

По словам Зеленского, изменения продолжают реформу премии, которую начали еще в прошлом году. Тогда в перечень добавили фотоискусство, дизайн и творческое кураторство культурно-художественных проектов.

Сейчас смотрят

— В этом году добавляем архитектуру. Шевченковская премия теперь будет отражать гораздо шире творческий потенциал нашего народа, — отметил президент.

Также он подчеркнул, что премия должна оставаться символом уважения к людям, которые развивают украинскую культуру и национальную идентичность.

Отдельно Зеленский поблагодарил членов Шевченковского комитета за работу над “укреплением украинского ценностного пространства”.

Какие изменения внесли в прошлом году

В прошлом году президент подписал указы №552/2025 и №553/2025, которыми расширили перечень номинаций Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и начали подготовку к ее 65-летию. Награду учредили 20 мая 1961 года.

После обновления количество категорий увеличилось с восьми до тринадцати. В частности, отдельно разделили номинацию Литература на прозу и поэзию, а также добавили концертно-исполнительское искусство, фотоискусство, дизайн и творческое кураторство культурно-художественных проектов.

Также были обновлены условия участия. На премию теперь могут выдвигаться только оригинальные произведения, которые были опубликованы или реализованы в течение последних пяти лет.

Лауреаты Шевченковской премии 2026

В марте 2026 года Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии лауреатам в десяти категориях.

Среди отмеченных — писатель Юрий Щербак за политический триллер-антиутопию Книга итогов и пророчеств. Мертвая память. Голоса и крики, режиссер Павел Остриков за фильм Ты — Космос и военнослужащий и писатель Павел Белянский за роман Сражаться нельзя, отступать нельзя.

Также лауреатами стали фотохудожница Елена Гром, журналист Олег Криштопа, искусствовед Олеся Авраменко и скульптор Назар Билык.

Размер Шевченковской премии в 2026 году составил почти 485 тыс. грн.

Источник : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.