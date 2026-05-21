Украинцы имеют право на получение определенной социальной помощи. Она может быть разной и зависит от потребностей и положения каждого гражданина Украины.

Например, в Украине можно получить выплаты для ВПЛ, пенсии, субсидии, помощь малообеспеченным семьям, государственную социальную помощь лицам, которые не имеют права на пенсию, лицам с инвалидностью и др.

Чтобы получить социальную помощь, необходимо обращаться в соответствующие органы социальной защиты населения, Центр предоставления административных услуг или в Пенсионный фонд Украины.

Сейчас смотрят

Как узнать начислена ли социальная помощь, читайте в нашем материале.

Субсидии

Начисление субсидии можно проверить на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи или через Дію.

После этого в меню слева выберите рубрику Мои сообщения.

Пенсионные выплаты

Пенсионный фонд Украины на своем портале электронных услуг позволяет пользователям проверить свой страховой стаж, размер пенсии, ее вид, дату начисления и тому подобное.

Благодаря этому можно быстро узнать, какой размер пенсии будет вам выплачиваться.

Если вы уже достигли пенсионного возраста, однако не знаете размер и дату начисления пенсии, проверить это можно онлайн через Портал электронных услуг от ПФУ.

Как проверить социальные выплаты для ВПЛ

Проверить, начислены ли вам выплаты для внутренне перемещенных лиц, можно самостоятельно через онлайн-банк, в котором вы оформляли карту.

Перед проверкой статуса выплат для ВПЛ необходимо убедиться, что у вас есть необходимые данные для входа в систему ПФУ. Для пользования онлайн-сервисами Пенсионного фонда понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП) и доступ к интернету.

После подачи заявления отслеживать его рассмотрение можно через раздел Мои обращения на портале Пенсионного фонда. Именно там отображается информация об обработке документов и решении о назначении помощи.

Информацию о начислении средств можно найти в личном кабинете во вкладке Мои выплаты. В этом разделе отображается, активна ли помощь, за какой период были начисления и продлены ли выплаты.

Кроме того, отдельные данные о статусе ВПЛ и социальных выплатах могут отображаться и в приложении Дія.

Как проверить выплаты без электронной подписи

Если у человека нет КЭП или он не пользуется порталом Пенсионного фонда, получить информацию можно другим способом.

Для этого можно обратиться на горячую линию Пенсионного фонда, где предоставляют консультации по назначению, продлению или прекращению выплат для внутренне перемещенных лиц.

Телефоны горячей линии:

0 800 400 870

0 800 406 360

Также граждане могут лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда по месту фактического проживания. Там можно уточнить:

сохраняется ли статус ВПЛ;

были ли назначены или продлены выплаты;

по каким причинам выплаты могли не начисляться или быть прекращены.

В настоящее время система поддержки внутренне перемещенных лиц постепенно переходит в цифровой формат. Это позволяет удаленно подавать заявления, обновлять информацию и контролировать социальные выплаты через онлайн-сервисы Пенсионного фонда.

Как узнать свои социальные выплаты по безработице

Проверить, начислена ли вам эта социальная помощь, можно по телефону Государственной службы занятости (1518, 0 800 600 288).

Специалисты горячей линии уточняют у вас такую информацию:

Центр занятости регистрации. Фамилия, имя, отчество. Дата рождения. Номер учетной карточки плательщика налога (по возможности).

Пособие по безработице начисляется центрами занятости и выплачивается через банк.

Другие виды помощи

Получить информацию о начислении какой-либо социальной помощи можно в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения районных, районных государственных администраций, исполнительных органах городских и районных советов.

Однако единого реестра или базы, где можно проверить это онлайн, нет. Поэтому вам необходимо лично обращаться в тот орган, куда вы подавали заявление на получение той или иной социальной помощи.

Или вы можете позвонить на горячую линию тех учреждений, куда подавали заявку на получение социальной помощи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.