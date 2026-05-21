Федоров объявил о трех ключевых реформах Минобороны: рекрутинг, тендеры и дроны
Министерство обороны Украины определило три основных направления работы на ближайшие месяцы — реформирование системы набора и прохождения службы, переход оборонных закупок на тендерные процедуры и обеспечение бригад гарантированным минимумом дронов.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с журналистами.
Направления работы Минобороны
По словам Михаила Федорова, одним из ключевых приоритетов станет комплексное обновление условий службы в Силах обороны. Речь идет о введении новой системы контрактов с четко определенными сроками службы и механизмами ротации, а также о пересмотре подходов к комплектованию подразделений.
Особое внимание планируют уделить справедливой модели денежного обеспечения военных и сокращению количества случаев самовольного оставления частей.
Вторым направлением в Минобороны назвали реформу оборонных закупок и антикоррупционные изменения.
Федоров заявил, что уже этим летом ведомство должно перейти к тендерным процедурам в сфере закупок для армии. По его словам, первая масштабная конкурентная закупка артиллерийских снарядов калибра 155 мм уже позволила сэкономить более 16% средств.
Следующим этапом станет перевод закупок беспилотников на систему тендеров. В министерстве отмечают, что стремятся создать прозрачный и быстрый механизм закупок с минимизацией коррупционных рисков. Параллельно планируют внедрить изменения в сфере опытно-конструкторских работ и государственного контроля качества.
Третьей ключевой задачей в Минобороны назвали создание гарантированного минимума обеспечения бригад дронами. По словам министра, каждое подразделение должно четко понимать, какой объем беспилотников получит для планирования боевых задач и операций в следующем месяце.