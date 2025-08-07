Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Россия потеряет способность финансировать войну – посол США при НАТО
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

В Украине появится инфраструктура для развития ИИ: Минцифры работает над AI Factory

штучний інтелект
Фото: Unsplash

В Украине появится первая государственная инфраструктура для развития искусственного интеллекта. Министерство цифровой трансформации работает над AI Factory.

Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров. По его словам, к 2030 году Украина планирует войти в тройку лидирующих стран по уровню развития и внедрения ИИ.

Что известно об AI Factory

AI Factory — это проект, благодаря которому в Украине появится современная инфраструктура для запуска и масштабирования AI-продуктов внутри страны.

Сейчас смотрят

Так данные государства и граждан из AI-сервисов будут оставаться в Украине — под защитой суверенных датацентров. А ИИ-продукты для украинцев, Сил обороны и госсектора станут еще быстрее.

— На инфраструктуре AI Factory будут работать ключевые государственные ИИ-сервисы, которые создает WINWIN AI Center of Excellence для Минцифры. В первую очередь — AI-помощник в Дії. Также ее будут использовать для AI-тьютора в Мрии, а впоследствии — для проектов в сферах обороны, медицины и научных исследований, — сообщили в Минцифры.

Федоров объяснил, что AI Factory — это:

  • технологическая база — вычислительные кластеры (GPU), серверные залы с водяным охлаждением, хранилища данных и все необходимое для запуска ИИ на полную мощность;
  • программное обеспечение — среды для тренировки и развертывания моделей, интерфейсы для подготовки данных, мониторинг и автоматизация;
  • данные — интеграция с реестрами, инструменты для очистки, аннотации и передачи данных — все, чтобы модели имели доступ к качественной информации;
  • командная экспертиза — программы подготовки технических специалистов, которые будут создавать и внедрять AI-продукты для государства и обороны.

— Запуск AI Factory — шаг к технологическому суверенитету и цифровой безопасности Украины. Это начало развития собственной независимой AI-экосистемы, где решения создаются в Украине для украинцев, — добавили в Минцифры.

Читайте также
Минцифры представило правила безопасной работы с ИИ для адвокатов и судей
ШІ Штучний інтелект

Источник: Министерство цифровой трансформации

Связанные темы:

МінцифриМихайло ФедоровШтучний інтелект
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь