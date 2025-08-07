В Украине появится инфраструктура для развития ИИ: Минцифры работает над AI Factory

В Украине появится первая государственная инфраструктура для развития искусственного интеллекта. Министерство цифровой трансформации работает над AI Factory.

Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров. По его словам, к 2030 году Украина планирует войти в тройку лидирующих стран по уровню развития и внедрения ИИ.

Что известно об AI Factory

AI Factory — это проект, благодаря которому в Украине появится современная инфраструктура для запуска и масштабирования AI-продуктов внутри страны.

Так данные государства и граждан из AI-сервисов будут оставаться в Украине — под защитой суверенных датацентров. А ИИ-продукты для украинцев, Сил обороны и госсектора станут еще быстрее.

— На инфраструктуре AI Factory будут работать ключевые государственные ИИ-сервисы, которые создает WINWIN AI Center of Excellence для Минцифры. В первую очередь — AI-помощник в Дії. Также ее будут использовать для AI-тьютора в Мрии, а впоследствии — для проектов в сферах обороны, медицины и научных исследований, — сообщили в Минцифры.

Федоров объяснил, что AI Factory — это:

технологическая база — вычислительные кластеры (GPU), серверные залы с водяным охлаждением, хранилища данных и все необходимое для запуска ИИ на полную мощность;

программное обеспечение — среды для тренировки и развертывания моделей, интерфейсы для подготовки данных, мониторинг и автоматизация;

данные — интеграция с реестрами, инструменты для очистки, аннотации и передачи данных — все, чтобы модели имели доступ к качественной информации;

командная экспертиза — программы подготовки технических специалистов, которые будут создавать и внедрять AI-продукты для государства и обороны.

— Запуск AI Factory — шаг к технологическому суверенитету и цифровой безопасности Украины. Это начало развития собственной независимой AI-экосистемы, где решения создаются в Украине для украинцев, — добавили в Минцифры.

Источник : Министерство цифровой трансформации

