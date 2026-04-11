Після приводнення екіпаж Orion зіткнувся з тимчасовими труднощами у встановленні супутникового телефонного зв’язку з рятувальною командою.

Через це координація евакуації здійснювалася за посередництва Центру управління польотами в Х’юстоні.

Водночас сам процес посадки на воду пройшов бездоганно – у NASA його охарактеризували як приземлення за підручником.

Місія тривала майже 10 днів, за які екіпаж подолав загалом 1 117 786,55 кілометрів.

Під час обльоту Місяця астронавти віддалилися від Землі на рекордні 406 770, 39 кілометрів, перевершивши досягнення місії Apollo 13 1970 року.

Після приводнення в Тихому океані екіпаж зустріли рятувальні служби за участі фахівців NASA та військових США. Астронавтів евакуювали з капсули у відкритій воді та гелікоптерами доправили на військовий корабель для первинного медичного огляду.

Вже 11 квітня вони мають повернутися до Космічного центру Джонсона в Х’юстоні.

Як проходила місія

Старт ракети SLS відбувся 1 квітня з космодрому у Флориді. Уже на другий день польоту корабель Orion вийшов на траєкторію до Місяця та наблизився до його поверхні на відстань близько 6 тисяч кілометрів.

Під час польоту екіпаж перевіряв системи життєзабезпечення, керував кораблем у ручному режимі та тестував обладнання для майбутніх місій. Також астронавти провели наукові експерименти, що допоможуть підготуватися до тривалого перебування людини у глибокому космосі.

Екіпаж зробив понад 7 тисяч знімків Місяця, включно із сонячним затемненням, краєвидами кратерів і поверхні супутника. Окрему увагу приділили дослідженню умов освітлення в районі південного полюса Місяця, де планується майбутня висадка людей.

Також проводилися дослідження впливу мікрогравітації та радіаційного середовища глибокого космосу на організм людини, що є критично важливим для підготовки до тривалих місій.

Після успішного завершення Artemis II NASA переходить до підготовки наступної місії – Artemis III.

— Із завершенням Artemis II увага тепер впевнено зосереджена на складанні Artemis III та підготовці до повернення на поверхню Місяця, будівництва бази та того, щоб ніколи більше не відмовлятися від Місяця, – йдеться у повідомленні.

У NASA наголошують: ця місія стала важливим кроком до майбутніх польотів не лише на Місяць, а й до Марса.

