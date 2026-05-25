Папа Римський Лев XIV закликав до регулювання сфери штучного інтелекту, заявивши, що “непрозорі алгоритми”, контрольовані кількома великими приватними компаніями, можуть призвести до “нових форм знелюднення”.

Про це йдеться у його новому посланні — енцикліці Magnifica Humanitas (Величне людство), яку він особисто презентував у Ватикані. Енцикліка — одна з офіційних форм звернення Папи Римського.

Папа Римський про розвиток ШІ

Понтифік наголосив, що технологічна революція не повинна керуватися “ідолопоклонством прибутку”.

Разом із ним у презентації взяли участь один із засновників ШІ-компанії Anthropic Крістофер Олах, а також католицькі богослови та представники духовенства.

Упродовж останнього року Anthropic проводила заходи для релігійних спільнот і запрошувала християнських лідерів до своєї штаб-квартири для обговорення духовних тем і розвитку систем штучного інтелекту.

Також у лютому генеральний директор Anthropic Даріо Амодей вступив у суперечку з президентом США Дональдом Трампом та Міністерством оборони США через відмову надати американським військовим необмежений доступ до ШІ-помічника Claude.

Послання Папи Римського

Енцикліка складається з п’яти розділів. У вступі Лев XIV звернувся до біблійного образу Вавилонської вежі.

— Людство, створене Богом у всій своїй величі, сьогодні стоїть перед вирішальним вибором: або побудувати нову Вавилонську вежу, або створити місто, де Бог і людина житимуть разом, — йдеться у вступі послання.

У Ватикані пояснили, що документ не розглядає технології як “ворожу силу” для людства чи “вроджене зло”. Водночас у зверненні наголошується, що технології ніколи не бувають нейтральними, адже відображають цінності тих, хто їх створює, фінансує, регулює та використовує.

Папа Лев XIV заявив, що світові потрібна активніша політична участь, здатна “уповільнити процеси, коли все прискорюється”.

Понтифік також закликав до створення надійних правових механізмів для регулювання штучного інтелекту, незалежного нагляду та політичної системи, яка не відмовлятиметься від відповідальності за розвиток ШІ.

Джерело : Variety

