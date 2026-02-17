В базилике Святого Петра в Ватикане начнут использовать искусственный интеллект для перевода богослужений в реальном времени.

Система будет работать через QR-коды, размещенные на входе и в разных частях храма, сообщает Vatican News.

Как работает новая платформа

Платформа была создана совместно с Дикастерией по коммуникации и компанией Translated, которая специализируется на языковых решениях на основе ИИ. В основе системы — технология Lara, обеспечивающая синхронный перевод во время богослужения.

Сейчас смотрят

После сканирования QR-кода будет открываться страница с аудио- и текстовым переводом. Загружать отдельные приложения или пользоваться специальными устройствами не нужно.

Паломники из разных стран смогут одновременно слушать и читать перевод главных литургий на выбранном языке прямо со смартфона.

Инициативу представил кардинал Мауро Гамбетти — архипресвитер базилики Святого Петра и президент Фабрики Святого Петра.

Какие еще нововведения готовит Ватикан

Запуск ИИ-перевода является частью более широкой программы, которую Ватикан подготовил к 400-летию освящения базилики Святого Петра.

Торжества начнутся 20 февраля открытием новой Крестного пути и завершатся 18 ноября мессой под руководством Папы Льва XIV.

В рамках программы для посетителей откроют ранее недоступные части комплекса — полную террасу с тремя веерообразными секциями и Восьмиугольные залы, где хранятся модели базилики работы Антонио да Сангалло Младшего и модель купола Микеланджело, а также экспонаты из музейного архива.

Также заработает система бронирования Smart Pass, которая поможет регулировать поток посетителей и одновременно сохранять сакральный характер пространства. Кроме того, расширят цифровую экосистему базилики — паломники смогут делиться молитвами и личными историями онлайн.

Среди других инициатив — проект Beyond the Visible совместно с компанией Eni для постоянного структурного мониторинга здания и создания нового институционального шрифта Michelangelus, вдохновленного почерком Микеланджело. Его планируют включить в пакет Microsoft Office.

По словам кардинала Гамбетти, годовщина должна стать не только напоминанием об истории, но и возможностью обновления благодаря современным технологиям, которые позволяют сохранить святыню без демонтажа и перестройки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.