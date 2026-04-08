Соцсеть X внедряет новые функции на основе искусственного интеллекта.

Речь идет об автоматическом переводе постов и фоторедакторе, который позволяет изменять изображение по текстовым запросам. Оба инструмента работают на моделях Grok от компании xAI.

О запуске сообщил руководитель продукта платформы Никита Биер. По его словам, эти обновления должны сделать использование приложения более простым и удобным.

Автоперевод постов в X

Функция автоматического перевода становится доступной для пользователей в разных странах. Перевод появляется без дополнительных действий – его можно увидеть под оригинальным текстом сообщения.

Если перевод не требуется для определенного языка, его можно отключить в самом посте через настройки. Для этого необходимо нажать на иконку шестерни и выбрать подходящий параметр.

Подобные решения уже используются другими платформами.

Фоторедактор и редактирование по тексту

Вместе с переводом X запускает обновленный редактор изображений. Пока он доступен в приложении для iOS, но компания планирует добавить эти функции и на Android.

Редактор получил базовые инструменты, включая рисование и добавление текста. Также появилась функция размытия, позволяющая скрывать отдельные детали на фото, например, лицо или конфиденциальную информацию — банковские данные или документы.

Отдельно платформа интегрировала возможность редактирования изображений с помощью текстовых запросов. Пользователь может описать желаемый результат, и система создаст новую версию фото согласно этому запросу.

Критика и вопросы доступа к функциям

Ранее в этом году владелец X Илон Маск подвергся критике со стороны регуляторов в разных странах из-за возможности менять чужие изображения без согласия людей, в частности создавать сексуализированные версии.

После этого компания ограничила функции генерации изображений – они стали доступны только платным пользователям. Будет ли это ограничение распространяться на новый инструмент редактирования, пока не уточняется.

В то же время, подобные технологии уже внедряют другие компании, в частности Google и Adobe, которые также развивают редактирование изображений с помощью текстовых описаний.

Источник : TechCrunch

