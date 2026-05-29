Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу, взорвалась во время наземных испытаний в штате Флорида. Инцидент произошел на станции Космических сил США на мысе Канаверал.

В компании сообщили, что авария произошла во время так называемого hot-fire test — испытания, во время которого ракета остается закрепленной на стартовой площадке, а ее двигатели запускаются на полную мощность. Инженеры готовились проверить работу семи двигателей первой ступени перед будущим запуском.

По данным Blue Origin, никто из сотрудников не пострадал.

Что известно о взрыве

Во время теста пламя начало подниматься вдоль корпуса ракеты, после чего произошел мощный взрыв. Огненный шар накрыл стартовый комплекс и повредил инфраструктуру вокруг него.

В компании назвали инцидент “аномалией”, а ее основатель Джефф Безос заявил, что причины аварии пока неизвестны.

— Все сотрудники находятся в безопасности. Сейчас слишком рано говорить о причине происшествия, но мы уже работаем над ее установлением. Очень тяжелый день, но мы восстановим все, что нужно, и вернемся к полетам. Это того стоит, — заявил Безос в соцсети X.

Местные власти также сообщили, что авария не представляет угрозы для населения.

В то же время повреждения стартового комплекса могут оказаться серьезной проблемой для компании. Именно эта стартовая площадка является единственным комплексом Blue Origin для запусков ракет New Glenn. По оценкам американских СМИ, ее восстановление может занять несколько месяцев.

Реакция Илона Маска

Ракету готовили к миссии по выводу на орбиту 48 спутников интернет-сети Amazon, конкурирующей со Starlink компании SpaceX. На момент испытаний спутников на борту не было.

На аварию отреагировал и основатель SpaceX Илон Маск. Сначала миллиардер лаконично прокомментировал видео взрыва, опубликованное в соцсети X.

— Очень прискорбно. Ракеты — это сложно, — написал он.

Некоторые пользователи соцсети предположили, что этот комментарий мог быть ироничным из-за многолетнего соперничества между космическими компаниями Маска и Безоса. Позже миллиардер оставил еще одну публикацию на странице Blue Origin, в которой выразил поддержку команде конкурента.

— Жаль это видеть, надеюсь, вы быстро восстановитесь, — отметил основатель SpaceX.

Последствия для NASA

Взрыв может повлиять на ряд лунных проектов NASA, в которых участвует Blue Origin. Она является одной из двух компаний, которых агентство привлекло к созданию систем для доставки астронавтов с лунной орбиты на поверхность Луны. Вторая — SpaceX.

Руководитель NASA Джаред Айзекман заявил, что агентство уже оценивает последствия аварии для будущих миссий.

— Космические полеты не прощают ошибок, а создание новых тяжелых ракет является чрезвычайно сложной задачей. Мы будем работать с партнерами над расследованием причин происшествия и оценкой его влияния на ближайшие миссии, — подчеркнул он.

Всего за день до взрыва Айзекман называл Blue Origin важным партнером программы Artemis. Кроме того, NASA недавно объявило о контракте с компанией на $188 млн для участия в создании будущей лунной базы.

Также на этой неделе Blue Origin получила контракты на запуск двух ракет New Glenn для доставки луноходов, которые должны использоваться во время миссий Artemis IV и Artemis V.

Под вопросом оказался и запуск роботизированного лунного аппарата Blue Moon Mark 1, который планировали отправить к Луне в конце этого года.

На данный момент причины взрыва официально не названы. Расследование продолжается.

Фото: скриншот из видео NASASpaceflight, Getty Images

Источник : NYT, CNBC

