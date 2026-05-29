Важка ракета New Glenn компанії Blue Origin, що належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, вибухнула під час наземних випробувань у штаті Флорида. Інцидент стався на станції Космічних сил США на мисі Канаверал.

У компанії повідомили, що аварія виникла під час так званого hot-fire test — випробування, під час якого ракета залишається закріпленою на стартовому майданчику, а її двигуни запускають на повну потужність. Інженери готувалися перевірити роботу семи двигунів першого ступеня перед майбутнім запуском.

За даними Blue Origin, ніхто з працівників не постраждав.

Що відомо про вибух

Під час тесту полум’я почало підніматися вздовж корпусу ракети, після чого стався потужний вибух. Вогняна куля накрила стартовий комплекс і пошкодила інфраструктуру навколо нього.

У компанії назвали інцидент “аномалією”, а її засновник Джефф Безос заявив, що причини аварії поки невідомі.

— Усі співробітники перебувають у безпеці. Зараз занадто рано говорити про причину події, але ми вже працюємо над її встановленням. Дуже важкий день, але ми відбудуємо все, що потрібно, і повернемося до польотів. Це того варте, — заявив Безос у соцмережі X.

Місцева влада також повідомила, що аварія не становить загрози для населення.

Водночас пошкодження стартового комплексу можуть виявитися серйозною проблемою для компанії. Саме цей стартовий майданчик є єдиним комплексом Blue Origin для запусків ракет New Glenn. За оцінками американських ЗМІ, його відновлення може тривати кілька місяців.

Реакція Ілона Маска

Ракету готували до місії з виведення на орбіту 48 супутників інтернет-мережі Amazon, що конкурує зі Starlink компанії SpaceX. На момент випробувань супутників на борту не було.

На аварію відреагував і засновник SpaceX Ілон Маск. Спершу мільярдер лаконічно прокоментував відео вибуху, опубліковане в соцмережі X.

— Дуже прикро. Ракети — це складно, — написав він.

Дехто з користувачів соцмережі припустив, що цей коментар міг бути іронічним через багаторічне суперництво між космічними компаніями Маска та Безоса. Пізніше мільярдер залишив ще один допис на сторінці Blue Origin, у якому висловив підтримку команді конкурента.

— Шкода це бачити, сподіваюся, ви швидко відновитеся, — зазначив засновник SpaceX.

Наслідки для NASA

Вибух може вплинути на низку місячних проєктів NASA, у яких бере участь Blue Origin. Вона є однією з двох компаній, які агентство залучило до створення систем для доставки астронавтів із місячної орбіти на поверхню Місяця. Друга — SpaceX.

Керівник NASA Джаред Айзекман заявив, що агентство вже оцінює наслідки аварії для майбутніх місій.

— Космічні польоти не пробачають помилок, а створення нових важких ракет є надзвичайно складним завданням. Ми працюватимемо з партнерами над розслідуванням причин події та оцінкою її впливу на найближчі місії, — наголосив він.

Лише за день до вибуху Айзекман називав Blue Origin важливим партнером програми Artemis. Крім того, NASA нещодавно оголосило про контракт із компанією на $188 млн для участі у створенні майбутньої місячної бази.

Також цього тижня Blue Origin отримала контракти на запуск двох ракет New Glenn для доставки місяцеходів, які мають використовуватися під час місій Artemis IV та Artemis V.

Під питанням опинився і запуск роботизованого місячного апарата Blue Moon Mark 1, який планували відправити до Місяця наприкінці цього року.

Наразі причини вибуху офіційно не названі. Розслідування триває.

Фото: скриншот з відео NASASpaceflight, Getty Images

Джерело : NYT, CNBC

