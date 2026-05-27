NASA офіційно переходить до практичної підготовки майбутньої бази на Місяці. Після успішної місії Artemis II космічне агентство вже замовляє посадкові модулі, місяцеходи та дрони для роботи на супутнику Землі.

Перший етап програми NASA представило 27 травня. Агентство уклало контракти на сотні мільйонів доларів із чотирма американськими компаніями.

NASA готує техніку для майбутньої бази на Місяці

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса має доставити на Місяць два посадкові модулі. Вони призначені для перевезення місяцеходів до району південного полюса супутника.

Зараз дивляться

Самі місяцеходи створюватимуть компанії Astrolab та Lunar Outpost.

Ще одним важливим елементом майбутньої бази стануть дрони. Їх на Місяць доставить Firefly Aerospace — компанія, яка торік уже успішно посадила свій апарат на поверхню супутника.

У NASA розраховують, що вся ця техніка прибуде ще до висадки перших астронавтів за програмою Artemis.

Коли NASA планує повернути людей на Місяць

У квітні 2026 року місія Artemis II здійснила обліт Місяця. Четверо астронавтів відлетіли від Землі далі, ніж екіпажі програми Apollo у 1960-1970-х роках.

Наступна місія — Artemis III — запланована вже на 2027 рік. Її екіпаж тренуватиме стикування корабля Orion із місячними посадковими модулями, які розробляють Blue Origin та SpaceX Ілона Маска.

У NASA очікують, що висадка двох астронавтів на поверхню Місяця може відбутися вже у 2028 році.

Другий етап створення бази триватиме з 2029 року до початку 2030-х. У цей період агентство планує будувати постійну інфраструктуру, зокрема енергомережу.

А вже під час третьої фази NASA хоче створити стаціонарні житлові модулі, які дозволять астронавтам працювати та жити на Місяці тривалий час.

NASA хоче закріпитися на Місяці

Керівник програми місячної бази NASA Карлос Гарсія-Галан заявив, що база може охопити сотні квадратних кілометрів.

За його словами, периметр території позначатимуть спеціальні дрони MoonFall, розміщені по кутах бази.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман пояснив, що це допоможе розмежувати території, якщо на Місяці з’явиться техніка інших країн.

Головною метою програми в NASA називають розвиток місячної економіки, проведення наукових досліджень та підготовку до майбутньої експедиції на Марс.

— Для тих, хто терпляче чекав: велике повернення вже близько, і ми не будемо зупинятися. Насправді ми лише починаємо, — заявив Айзекман.

Джерело : AP

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.