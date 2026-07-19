Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.
Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и Х: что известно
В работе платформ Instagram, Facebook, Х и других произошел масштабный сбой во всем мире. Пользователи разных стран жалуются на проблемы с доступом и перебои в работе социальных сетей.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Сбой в работе Facebook, Instagram и X 19 июля
По информации из разных источников, больше жалоб на сбой в работе Facebook, Instagram, X и других платформ возникают на компьютерные онлайн-версии.
Сейчас смотрят
В частности, пользователи сообщают, что появляется сообщение о технической ошибке при попытке войти в аккаунты.
В то же время отмечается, что мобильные приложения работают стабильнее.
Об официальных причинах масштабного сбоя в работе Facebook, Instagram, X и других платформ не сообщается.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.