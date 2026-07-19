В работе платформ Instagram, Facebook, Х и других произошел масштабный сбой во всем мире. Пользователи разных стран жалуются на проблемы с доступом и перебои в работе социальных сетей.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сбой в работе Facebook, Instagram и X 19 июля

По информации из разных источников, больше жалоб на сбой в работе Facebook, Instagram, X и других платформ возникают на компьютерные онлайн-версии.

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В частности, пользователи сообщают, что появляется сообщение о технической ошибке при попытке войти в аккаунты.

В то же время отмечается, что мобильные приложения работают стабильнее.

Об официальных причинах масштабного сбоя в работе Facebook, Instagram, X и других платформ не сообщается.

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