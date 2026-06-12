В работе Facebook, Instagram и Messenger 12 июня произошел масштабный сбой. Пользователи из разных стран массово сообщают о проблемах с приложениями, входом в аккаунты и доступом к сервисам компании Meta.

Не работает Facebook: что известно о сбое 12 июня

По данным сервиса Downdetector, количество жалоб на Facebook за короткое время резко выросло. На графике сервиса виден стремительный всплеск обращений, который произошел в течение нескольких минут. Количество жалоб приблизилось к 100 тыс.

Чаще всего пользователи Facebook жаловались на работу мобильного приложения — таких сообщений было 56%. Еще 25% обращений касались проблем со входом в аккаунты, а 12% — работы веб-версии соцсети.

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Проблемы также зафиксировали пользователи Instagram. По данным Downdetector, 77% жалоб касались работы приложения, 15% — входа в аккаунты, еще 8% — работы сайта.

Пользователи также сообщают о проблемах с Messenger. В соцсетях люди жалуются на трудности с отправкой и получением сообщений, а также с подключением к сервису.

Причины масштабного сбоя пока неизвестны. Компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и Messenger, на момент публикации официально не комментировала ситуацию.

На фоне сбоя пользователи также сообщали о трудностях с проверкой статуса сервисов через Downdetector. Вероятно, из-за резкого роста количества обращений сервис работал с задержками для части посетителей.

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