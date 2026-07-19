Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Масштабний збій у роботі Facebook, Instagram та Х: що відомо
У роботі платформ Instagram, Facebook, Х та інших стався масштабний збій у всьому світі. Користувачі з різних країн скаржаться на проблеми із доступом та перебої у роботі соціальних мереж.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector.
Збій у роботі Facebook, Instagram та X 19 липня
За інформацією з різних джерел, найбільше скарг на збій у роботі Facebook, Instagram, X та інших платформ виникають на комп’ютерні онлайн-версії.
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Зокрема, користувачі повідомляють, що з’являється повідомлення про технічну помилку під час спроби увійти до акаунтів.
Водночас зазначається, що наразі мобільні додатки працюють стабільніше.
Про офіційні причини масштабного збою у роботі Facebook, Instagram, X та інших платформ не повідомляється.
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