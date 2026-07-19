У роботі платформ Instagram, Facebook, Х та інших стався масштабний збій у всьому світі. Користувачі з різних країн скаржаться на проблеми із доступом та перебої у роботі соціальних мереж.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Збій у роботі Facebook, Instagram та X 19 липня

За інформацією з різних джерел, найбільше скарг на збій у роботі Facebook, Instagram, X та інших платформ виникають на комп’ютерні онлайн-версії.

Зараз дивляться

Зокрема, користувачі повідомляють, що з’являється повідомлення про технічну помилку під час спроби увійти до акаунтів.

Водночас зазначається, що наразі мобільні додатки працюють стабільніше.

Фейсбук, Інстаграм та Х не працюють: що відомо про збій 19 липня 2026 Фото 1

Перебої у роботі соціальних мереж 19 липня 2026 року. Фото: Downdetector

Про офіційні причини масштабного збою у роботі Facebook, Instagram, X та інших платформ не повідомляється.

Читайте також
Збій у Facebook, Instagram і Messenger: на що скаржаться користувачі
Meta

Пов'язані теми:

FacebookInstagram
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.