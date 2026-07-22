После успешных испытаний во Львове, Харькове и Бородянке, технологию 5G официально запустили в тестовом режиме в Киеве. Связь нового поколения уже доступна в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Где работает 5G в Киеве: карта покрытия

Основная пилотная зона охватывает участок от Майдана Независимости до Бессарабской площади. Кроме того, мобильные операторы дополнительно развернули еще несколько локаций, где можно поймать новый сигнал 5G у Києві.

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— Запуск 5G в Киеве — еще один важный шаг к современной телеком-инфраструктуре Украины. Мы уже видим результаты пилота: почти 1,5 млн украинцев протестировали новую технологию, в ходе испытаний скорость передачи данных достигала более 1 Гбит/с, а средняя скорость составляла около 600-700 Мбит/с. Наша задача сейчас – качественно протестировать технологию 5G, чтобы после завершения военного положения масштабировать ее по всей стране, — сообщил Станислав Прибитько, заместитель Министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры.

Как подключиться к сети 5G: инструкция

Большинство современных смартфонов подхватывают новое покрытие автоматически. Если вы находитесь в зоне действия 5G, но соответствующая отметка не появилась, выполните следующие действия.

Проверьте настройки: убедитесь, что ваш гаджет поддерживает 5G в настройках сотовых данных и обновите операционную систему (ОС). Выключите режим экономии: режим энергосбережения часто блокирует подключение к 5G. Перезапустите сеть: включите и выключите режим “Режим в самолете” или просто перезагрузите телефон.

Следующим городом, где планируется масштабное расширение пилотной сети 5G, станет Одесса.

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