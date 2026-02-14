В Харькове официально запустили пилотную связь стандарта 5G.

Первыми связь нового поколения протестировали молодожены, которые в День влюбленных заключили брак в Дії на 5G-скорости.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Сейчас смотрят

5G в Харькове: что известно

По инициативе президента Украины пилотный проект 5G масштабировали на Харьков, который стал третьим городом после Львова и Бородянки, где заработала связь пятого поколения.

В Минцифры отмечают, что запуск 5G в Харькове имеет символическое значение — город продолжает развиваться несмотря на регулярные обстрелы и близость к границе с Россией.

Первыми новый стандарт связи протестировали молодожены Владислав и Екатерина, которые зарегистрировали брак в приложении Дія.

В министерстве назвали это “самой технологичной свадьбой Украины”.

Ранее стало известно, что тестирование 5G в Украине начали с трех городов — Львова, Бородянки и Харькова.

Львов стал первой площадкой для запуска пилота, где построили более 20 базовых станций и проверяют совместимость новой связи с военными системами.

Бородянку выбрали как символ восстановления после масштабных разрушений.

Там 5G тестируют на базе восстановленной телеком-инфраструктуры с перспективой внедрения Smart City-решений.

По словам представителей Минцифры, для пользователей разница между 4G и 5G может быть малозаметной, однако для бизнеса, инфраструктуры и цифровых сервисов новый стандарт открывает значительно более широкие возможности.

Полноценный коммерческий запуск 5G в Украине планируют после завершения военного положения, а по оптимистичному сценарию значительную часть страны могут покрыть связью пятого поколения до 2030 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.