Европейская комиссия подтвердила прекращение финансирования Венецианской биеннале на сумму 2 млн евро после решения организаторов допустить Россию к участию в 61 Международном художественном форуме, который состоится в 2026 году.

Об этом в социальной сети X сообщила исполнительная вице-президент Еврокомиссии Генна Вирккунен.

ЕК отозвала грант Венецианского биеннале

По ее словам, после подробного анализа объяснений организаторов Еврокомиссия пришла к выводу, что оснований для сохранения финансирования нет.

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— Комиссия официально рекомендует EACEA прекратить предоставление гранта в размере €2 млн. Венецианской биеннале. Это произошло после тщательной оценки ответов Биеннале, чтобы обосновать повторное открытие российского павильона, – написала Вирккунен.

Еще в марте Европейская комиссия подвергла резкой критике решение фонда Fondazione Biennale включить Россию в перечень участников Венецианской биеннале 2026 года. В Брюсселе тогда подчеркнули, что допуск российского павильона противоречит общей позиции Европейского Союза по агрессии РФ против Украины и несовместим с коллективным ответом ЕС на полномасштабную войну.

В то же время в Еврокомиссии предупреждали, что участие России может иметь финансовые последствия для организаторов. Среди возможных мер называли приостановку или полное прекращение действия грантового соглашения с фондом Биеннале.

Решения организаторов также вызвало широкую критику в Европе. Министры культуры 22 государств, среди которых Франция, Германия, Польша и Украина, обратились к руководству Венецианской биеннале с призывом пересмотреть решение о возвращении российского павильона.

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